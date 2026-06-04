Россиянам пообещали заселение в отели без ресепшен

В России планируют внедрить технологию заселения в гостиницы без участия сотрудников стойки регистрации. Об этом на ПМЭФ сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

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По его словам, сейчас власти работают над внедрением биометрических сервисов в туристической отрасли. Одним из ближайших этапов станет возможность заселения в гостиницы через российский мессенджер MАКС. «Не надо носить паспорт, не надо перебивать данные. Это тоже часть производительности труда», – отметил министр.

В дальнейшем власти рассчитывают полностью отказаться от необходимости обращаться на ресепшен. Предполагается, что гость сможет приехать в отель в любое время суток, пройти идентификацию через специальный терминал, получить код доступа и самостоятельно попасть в номер.

Ранее заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщал, что сервис заселения через мессенджер MАКС заработает в 2026 году. Крупные гостиничные сети уже начали тестировать новую систему.

Для иностранных туристов порядок регистрации пока останется прежним. Им по-прежнему потребуется предъявлять паспорт при заселении. Не изменятся и правила размещения несовершеннолетних гостей, а также порядок уведомления миграционных органов.