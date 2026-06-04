В РФ скоростной интернет получат 400 поездов дальнего следования

«Бюро 1440» совместно с ФПК, дочерней структурой РЖД, согласовали «дорожную карту» внедрения высокоскоростного спутникового интернета примерно в 400 поездах дальнего следования.

© tourdom.ru

Как пояснил гендиректор аэрокосмической компании Алексей Шелобков, проект направлен на решение проблемы отсутствия стабильной связи на длительных железнодорожных маршрутах. Во многих поездах, которые едут сутки и более, пассажиры оказываются в зонах, где мобильная сеть недоступна из-за большой протяженности маршрутов и отсутствия инфраструктуры вдоль железнодорожных линий. А доступ к интернету сегодня становится базовой потребностью, а не дополнительной услугой.

На первом этапе планируется тестирование абонентских терминалов, разработанных специально для железнодорожного транспорта. После завершения испытаний проект перейдет в фазу опытного внедрения сервиса. В перспективе система должна обеспечить устойчивую связь не только пассажирам, но и сотрудникам ФПК, которым требуется постоянный канал для оперативного решения рабочих и технических задач. Дата реализации – 2028 год.

Отдельно отмечается, что в рамках майской конференции ЦИПР также был согласован план внедрения спутниковой связи на высокоскоростных поездах «Сапсан» и скоростных составах «Ласточка».