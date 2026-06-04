Часть гостиниц в Екатеринбурге освободят от турналога

В Екатеринбурге на заседании комиссии гордумы по бюджету и экономической политике депутаты одобрили освобождение от туристического налога гостиниц без звезд. Об этом сообщили в пресс-службе представительного органа.

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Стоит напомнить, налоговые послабления предлагается ввести для хостелов, гостевых домов, малых отелей и придорожных мотелей. В столице Урала насчитывается 57 таких объектов.

Окончательно вопрос будет решен на ближайшем заседании городской думы полным составом.

Турналог в Екатеринбурге был введен с 1 января 2025-го. В первый год он составлял 1% от стоимости размещения, но не менее 100 рублей в сутки с человека. За время действия город заработал на этом 144 миллиона рублей.