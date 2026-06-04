В Крыму создают курорт на 9 тысяч номеров с крупнейшей набережной полуострова. В проект вложат более 143 миллиардов рублей

В Крыму продолжается реализация курорта «Золотые пески России», который станет одним из крупнейших туристических проектов на юге страны. Общий объем частных инвестиций в него превысит 130 млрд руб., еще более 13 млрд руб. государство направит на создание инфраструктуры. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор курорта Вадим Волченко.

По его словам, сейчас на площадке уже строят первый гостиничный комплекс на 3060 номеров. Он станет крупнейшим на полуострове и одним из самых больших в России. Половину фонда планируют использовать как классический отель, а оставшуюся часть развивать по модели с несколькими собственниками и обязательным гостиничным управлением.

Курорт разместится на территории 233 га побережья. Здесь появятся 19 гостиниц категории от трех до пяти звезд, а также два отеля для персонала. Общий номерной фонд составит около 9 тыс. номеров, из которых 8,3 тыс. предназначены для размещения туристов. По расчетам инвесторов, ежегодно курорт сможет принимать более 1 млн гостей.

Для реализации проекта уже создают необходимую инфраструктуру. За счет государственных средств строят новую дорогу Саки – Евпатория, транспортные развязки, парковки, энергетический узел с подстанцией 110 кВ, газораспределительную станцию и газопровод.

«Инвестор приходит на территорию, где уже есть точки подключения, транспортная обвязка и понятная логика развития всего курорта», – отметил Волченко.

Отдельно на территории создадут инфраструктурный остров с крытым аквапарком, концертно-выставочным комплексом, медицинским центром, парком развлечений и другими объектами для отдыха.

Еще одной особенностью проекта станет крупнейшая набережная Крыма длиной 11 км. В дальнейшем ее соединят с набережными Евпатории и Саки. После завершения работ общая протяженность прогулочной зоны превысит 20 км.

Параллельно для «Золотых песков России» разрабатывают собственный бренд. Этой работой занимается студия Артемия Лебедева. По словам дизайнера, главная сложность заключается в том, что проект пока существует в стадии строительства, но привлекать инвесторов и будущих гостей необходимо уже сейчас.

«Главный инсайд заключается в том, что нам нужно создать зону доверия при том, что там пока ничего нет. Есть только золотые пески. А продавать проект нужно уже сегодня. И вызывать доверие инвесторов тоже нужно уже сегодня», – рассказал Лебедев.

Он отметил, что бренд туристического кластера должен не только отражать место, но и сразу объяснять потенциальному гостю, какой отдых его ожидает, на какую аудиторию рассчитан курорт и какие возможности он предлагает.

Первую очередь «Золотых песков России» планируют открыть до 2030 года по поручению президента России. Полностью проект должен выйти на проектную мощность к 2035 году. После завершения строительства на курорте создадут более 8 тыс. рабочих мест.