Глава АТОР объяснила, почему россиян потянуло в глушь

Работающие россияне от 25 до 45 лет больше предпочитают отдых в глуши, но с интернетом. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что в основном такой вид отдыха предпочитают люди работающие, обеспеченные. При этом спрос на досуг без интернета и связи не может быть массовым. По ее мнению, если раньше такие туристы уезжали, например, на Мальдивы и отключали телефон, то сейчас же путешественникам важна постоянная связь.

«Покоя хочется, тишины хочется, но с нормально работающим Wi-Fi», — подчеркнула она.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил, что высокий спрос россиян на внутренний туризм не ограничивается вопросами ценовой доступности – важную роль играют гибкость планирования и большое количество разных форматов отдыха. Более того, такой формат позволяет гражданам путешествовать по несколько раз за сезон.