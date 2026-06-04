В России предлагают ввести единый стандарт для возврата авиабилетов по болезни

Депутаты Государственной думы предложили установить единый порядок возврата денежных средств за невозвратные авиабилеты в случаях, когда пассажир вынужден отказаться от поездки по состоянию здоровья. Соответствующее обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину, документ имеется в распоряжении СМИ.

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Авторы инициативы напомнили, что действующие нормы уже позволяют пассажирам вернуть стоимость перевозки при отказе от перелета по болезни. Однако на практике процедура остается неоднозначной и вызывает множество вопросов. В частности, законодательство не содержит четких требований к медицинским документам, которые должны принимать авиакомпании, не определяет обязательный перечень сведений в справках, сроки их предоставления после уведомления перевозчика, а также порядок подачи заявления и возврата средств.

В обращении отмечается, что введение единого стандарта позволило бы устранить существующие разночтения и сделать процедуру одинаковой для всех авиаперевозчиков. По мнению парламентариев, прозрачные и унифицированные правила должны распространяться в том числе на билеты, приобретенные по невозвратным тарифам, если отказ от поездки связан с заболеванием пассажира.

Депутаты считают, что реализация инициативы поможет повысить уровень защиты прав граждан, обеспечить единообразный подход к рассмотрению подобных обращений и сократить число конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями. Кроме того, единый механизм возврата средств сделает правила более понятными и предсказуемыми для потребителей.