Туристы в Краснодарском крае уже скоро дождутся жары

В Краснодарском крае сохраняется теплая и преимущественно солнечная погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 4 июня температура в регионе будет формироваться под влиянием постепенно ослабевающего антициклона.

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Как отметил синоптик, в большинстве районов Кубани ожидается сухая и ясная погода. Лишь в восточной части края местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Днем воздух прогреется до +26...+28 градусов. Северный ветер будет слабым, его скорость составит 2–7 м/с. Атмосферное давление останется близким к климатической норме – около 757 мм ртутного столба.

К концу рабочей недели температурный фон продолжит повышаться. В пятницу ночью на Кубани прогнозируется +13...+15 градусов, а в дневные часы столбики термометров могут подняться до +27...+29 градусов.

Тем временем морская вода на курортах Черного и Азовского морей прогревается неравномерно. По данным Гидрометцентра, у побережья Евпатории ее температура составляет 14 градусов, а в районе Алушты – 12.

На курортах Краснодарского края море заметно теплее. В Туапсе вода достигла отметки 16 градусов. В Геленджике прогрелась до 17, в Анапе – до 18. Самая теплое море наблюдается в Ейске, где ее температура достигла 23 градусов.