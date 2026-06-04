Москва развивает речной транспорт. После обновления Северного и Южного речных вокзалов столице вернулся статус порта пяти морей. Теплоходы пошли в десятки городов страны и могут выйти к Черному, Каспийскому, Азовскому, Белому и Балтийскому морям.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в июне причалы Северного и Южного речных вокзалов примут и отправят круизные суда более 400 раз.

— Путешествия на теплоходах набирают популярность среди москвичей и гостей столицы. В прошлом сезоне в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. В этом году такие поездки обеспечивают порядка 20 туроператоров, — отметил Максим Ликсутов.

В этом сезоне речной навигации теплоходы следуют более чем по 40 направлениям — в города с богатой историей и памятниками архитектуры. Самые популярные маршруты из Москвы в июне: Санкт-Петербург, Казань, Тверь и Углич. Туроператоры предлагают разнообразные направления с насыщенными программами.

Примеры круизных путешествий в июне: Теплоход «Константин Симонов», маршрут: Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург; теплоход «Мустай Карим», маршрут: Москва— Мышкин — Тутаев — Ярославль — Кострома — Плес — Городец — Нижний Новгород — Свияжск — Казань.

Кроме того, доступны: теплоход «Феликс Дзержинский», маршрут: Москва — Завидово — Углич — Кострома — Плес — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Москва; теплоход «А.С. Пушкин», маршрут: Москва — Углич — Кострома — Городец — Чкаловск — Ярославль — Коприно — Мышкин — Москва.

Маршрут сочетает памятники Верхней Волги и природные пляжи Рыбинского моря. В Костроме загляните в Ипатьевский монастырь и знаменитый музей сыра. Узнать о судьбе выдающегося летчика вы сможете в Чкаловске. Коприно впечатляет бухтами и сосновыми лесами, а Мышкин — утонченной деревянной застройкой XIX века.

Недавно стало известно, что маршруты наземного транспорта в ТиНАО изменятся с 30 мая. Нововведения связаны с окончанием строительных работ: трассы возвращают на привычные улицы, где автобусы и электробусы ходили ранее, а также продлевают в разные населенные пункты.