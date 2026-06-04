В Сочи через суд требуют сноса крупного курортного комплекса

Власти Сочи добиваются сноса крупного курортного комплекса, возведённого на территории, где любое строительство запрещено. Прокуратура города подала исковое заявление в Адлеровский районный суд с требованием признать сделки по земельным участкам недействительными и обязать владельцев демонтировать все постройки, сообщает РЕН-ТВ.

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Комплекс, известный как «Амшенский двор», принадлежит семье сочинского бизнесмена Эдуарда Каладжяна, дяди предпринимателя Рубена Татуляна. Ранее на этой земле, находящейся в особо охраняемой зоне с советских времён, выросли жилые помещения, ресторан и другие объекты. В мае суд уже признавал все 15 строений самовольными и обязал их снести в течение месяца после вступления решения в силу, однако владельцы оспорили вердикт.

В качестве аргумента для сохранения построек их владельцы используют культурную и религиозную ценность территории, заявляя о наличии на ней армянской святыни — Хачкара и мемориала памяти погибшим воинам. Однако, по данным администрации, мемориал расположен на окраине участка и не препятствует сносу основных зданий.

Стоит отметить, что ранее этот комплекс уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году на его территории действовал этнографический музей, который следствие квалифицировало как нелегальный рынок по продаже древностей. В ходе обысков было изъято более 60 артефактов, добытых в результате незаконных раскопок. Сам Эдуард Каладжян был приговорён к пяти годам лишения свободы за махинации с землёй.

Вступившее в силу решение суда обяжет владельца не только снести постройки, но и возместить ущерб государству. По кадастровой стоимости, нанесённый ущерб оценивается в 550 миллионов рублей.