Во что превратится Wildberries после запуска туристической империи

Wildberries решил не ограничиваться продажей одежды и бытовой техники. Маркетплейс заходит в туризм по-крупному. Пока в Москве тестируют консультантов в пунктах выдачи заказов, на ПМЭФ глава RWB Татьяна Ким обнародовала амбициозные планы: порядка 100 отелей по всей России.

© runews24.ru

Первыми под бренд WB Travel отдадут Причерноморье, Сочи и Алтай. Открытие — уже в этом году. Но гостиницами дело не ограничится. Компания ведет переговоры примерно с двумя сотнями детских лагерей. Их тоже планируют разместить на своей платформе. Правда, работать они будут не под брендом WB Travel, а под маркой WB или RWB. Получается целая экосистема: от колыбели до кошелька — через путевки на море.

У Wildberries уже есть международный опыт. В Турции компания управляет четырьмя отелями — в Кемере, Сиде и Аланье. Одна гостиница есть в египетском Шарм-эль-Шейхе. А этим летом анонсирован первый пятизвездочный объект в Аланье. Российские курорты станут следующим шагом. Плюс к этому — собственные турагентства под тем же брендом WB Travel. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель WB Travel Тарас Демура называет это омниканальным форматом. Говоря по-русски: клиент сможет купить тур и в приложении, и в живом пункте выдачи, и в отдельном офисе. Вопрос лишь в том, как на такую экспансию отреагируют старые игроки рынка. Ведь Wildberries — это не просто еще один туроператор. Это маркетплейс с многомиллионной аудиторией, которая уже привыкла покупать у них всё.

Напомним, что 49% россиян не видят разницы между оригиналом и репликой. Депутат предложил разрешить сотрудникам два бесплатных опоздания в месяц.