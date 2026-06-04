Единственными регионами России с ростом турпотока стали Крым и Кубань

В летнем сезоне 2026 года Краснодарский край и Крым стали единственными регионами России, которые продемонстрировали рост туристического потока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Остальные регионы из топ-10 популярных направлений показали отрицательную динамику, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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В список лидеров также входит Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Приморский край и Ярославская область. Уманский говорит, что «нелинейные изменения» наблюдаются среди этих регионов.

Этот рост обусловлен низкой базой Краснодарского края и Крыма. Краснодарский край и в прошлом году имел проблемы, связанные с мазутом. Крым имел проблемы чуть раньше. Он восстанавливается год от года

— пояснил специалист.

В целом по России наблюдается снижение спроса на летний отдых: туристический поток упал почти на 5%. Эксперт также отметил изменение потребительского поведения: туристы стали предпочитать более длительные и спланированные поездки, отказываясь от коротких и спонтанных путешествий.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что летом регион посетят 9 млн туристов.