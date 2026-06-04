Как воссозданный быт казаков сможет привлечь туристов в Забайкалье

Предприниматель из Забайкалья представила проект "Кайдаловские избы". Татьяна Любицкая намерена реализовать его на полученной по программе "Гектар" земле. Эффект, на который она рассчитывает, - увеличение турпотока в регион, в том числе за счет иностранных гостей.

Взаимный интерес

Татьяна объясняет: в каждом бизнес-проекте должно быть заложено что-то полезное для окружающих. В ее случае речь идет о сохранении истории, повышении уровня жизни в селе и исполнении заветной мечты - восстановлении старого Свято-Троицкого храма.

Многодетная семья Любицких оформляет сейчас землю по программе "Гектар" - берут сразу на пятерых человек, чтобы охватить участок побольше. На нем Татьяна и планирует реализовать свою задумку.

- Я сама - активный турист, объездила все Забайкалье. Хорошо знаю край и его историю. И во время поездок по региону начала отмечать для себя возможные точки притяжения. Их немало, надо сказать. Решила начать с села Кайдалово, потому что в нем сосредоточена самобытность нашего края. В этом году населенному пункту исполняется 320 лет. Здесь есть атаманский дом, старый храм и часть постройки бывшей почтовой станции Московского тракта, - рассказывает предприниматель.

Бизнесвумен объясняет выбор места тем, что село способно заинтересовать гостей своей историей. Недалеко от него в Гражданскую войну шли кровопролитные бои, отсюда отступали белогвардейцы и казаки в Китай, Маньчжурию. В общем, будет что рассказать приезжим. Причем строить экскурсии можно не только на исторических фактах. Для любителей литературы в перспективе разработают свою программу. В Забайкалье по пути на Сахалин был Антон Чехов. И даже, говорят, менял лошадей на станции Кайдалово. Чем не повод придумать квесты по произведениям писателя?

- Как предприниматель я вижу, что здесь можно выстроить бизнес, тут есть экономическая составляющая. К тому же село удачно расположено, логистика хорошо складывается. И дорога удобная, до Читы километров пятнадцать. Значит, к нам смогут поехать туристы, прибывающие в столицу Забайкалья. В частности, рассчитываю на гостей из Поднебесной, - говорит Татьяна Любицкая.

Пришел, увидел, покосил

Сегодня в Кайдалово есть брошенные дома, оставшиеся без хозяев. Предприниматель планирует их отреставрировать и оформить в казачьем стиле. Для начала возьмут первые четыре домика, в которых смогут останавливаться туристы.

- Я прочитала много литературы, в голове сложилась картинка, что хочется сделать. В каждом доме поставим русские печки, изучаем, как их правильно сложить. Концепция проекта - окунуть туристов в прошлое по максимуму, показать им старинные праздники, обряды, чтобы они почувствовали, как жилось нашим предкам. Сейчас есть запрос на погружение в историю. Пусть попробуют растопить печь, потом отправиться на покос, - объясняет Любицкая.

Не беда, что большинство туристов не умеют ни косить, ни растапливать печку. Этому их быстро обучат, да и в принципе с них не будут требовать многого и заставлять - это развлекательная программа, а не колхозные рекорды. Предприниматель уверена, что туристы, особенно иностранные, сами захотят почувствовать себя сельскими жителями. Это должно быть увлекательно, тем более когда ты точно знаешь, что скоро вернешься в цивилизацию и печка с косой останутся только на фото из отпуска.

Восстановить справедливость

Из более чем трехвековой истории села почти сто лет жители мечтают восстановить церковь. В революцию храм закрыли, растащили все, что было ценного. Чтобы окончательно растоптать чувства верующих, стали использовать церковь в качестве овощехранилища. Четко по советской классике, как зло пошутил в "Золотом теленке" Остап Бендер: "Храм Спаса на картошке". Сейчас в нем уже выветрился овощной запах, но церковь не функционирует, как в прежние годы.

- Если туристический поток пойдет, я стопроцентно уверена, что у нас получится этот храм восстановить. Сегодня для предпринимателей максимальная поддержка от государства в сфере туризма - надо пользоваться этим. К тому же Забайкалье - приграничная территория. Значит, необычный проект вызовет интерес у иностранцев, что даст приток средств, - делится планами Татьяна Любицкая.

О районе, где будет реализован проект, активно рассказывают в соцсетях. Снимают ролики, делают интервью с краеведами, показывают разные локации, чтобы туристы сначала посмотрели, а потом захотели приехать и увидеть все своими глазами.

- Однозначно надо развивать активный туризм, организовывать сплавы, причем не обычные, а с историей. Здесь раньше так же ходили по реке казаки. Покажем, как ловить рыбу корчагами. Хотим проработать тропы по красивым местам, обязательно для гостей приготовим баню, угощения - в сельской местности так принято. Еще думаем про чайные традиции казаков - это тоже может быть интересно как российским, так и зарубежным гостям, - объясняет предприниматель.

И себе, и людям

Проект "Кайдаловские избы" создаст рабочие места, а местные жители и фермеры смогут реализовывать свою продукцию через сельскую торговую лавку. Туристы всегда охотно покупают сувенирную продукцию, участвуют в мастер-классах, пробуют национальную кухню. Достаточно проявить фантазию и потрудиться.

Фото: Российская Газета

- "Кайдаловские избы" способны стать новой визитной карточкой Забайкалья. Это не просто туристический объект, а важный социокультурный проект. Его реализация может дать мощный импульс развитию туризма в нашем регионе, привлечь гостей, интересующихся этнографией, историей и экологическим туризмом,- считает министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

В крае отмечают: популярность Забайкалья среди путешественников растет. Так, по данным Сбераналитики, за первый квартал 2026 года регион посетили 105 тысяч туристов.

- Чаще всего они приезжают к нам из Республики Бурятия, Иркутской области и Красноярского края. Средний возраст гостей - 41 год. Это солидные люди, которые осознанно выбирают место отдыха. 70 процентов путешествовали без детей, - привела данные Жаргалма Бадмажапова.

По сравнению с первым кварталом предыдущего года средняя продолжительность турпоездки в регион возросла на 25 процентов и составила пять суток. В день путешественники тратили примерно 23,5 тысячи рублей.