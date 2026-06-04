Хабаровские базы отдыха готовятся создать конкуренцию коллегам из Приморья

Хабаровские базы отдыха готовятся создать конкуренцию коллегам из других регионов, прежде всего из Приморья. Задача-минимум - набрать свою клиентскую базу. Максимум - приучить хабаровчан отдыхать рядом с домом, не отдавая предпочтение и, что немаловажно, финансы другим территориям.

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Помочь в этом представителям индустрии взялся хабаровский Туристский информационный центр (ТИЦ). Он организовал серию туров по ближайшим к краевому центру комплексам.

- Это новый проект "А поехали в Хабаровский край". Примерно раз в три недели мы будем показывать разные места загородного отдыха, постепенно отдаляясь от Хабаровска. Глядишь, и на Шантарские острова тоже съездим, чтобы рассказать людям, чем может привлечь наш регион, - объясняет руководитель отдела медиасопровождения АНО "ТИЦ" Ксения Кузнецова.

В Хабаровском крае свыше 200 коллективных средств размещения. Предлагают различный отдых, но почти у всех есть что-то общее: в перечне услуг - чаны с травяными сборами, сапы и туры на квадроциклах.

- Планируем рассказывать о том, куда могут поехать туристы, чем каждая база уникальна. Рассчитываем, что этот проект будет интересен как местным, ищущим места для отдыха недалеко от дома, так и приезжим из других регионов, - говорит замдиректора АНО ТИЦ Наталья Савина.

Один из комплексов - на берегу озера - может разместить свыше 50 гостей. Места разбирают заранее, первые постояльцы заселяются уже в мае, в выходные дни сюда не попасть. Из развлечений, собственно, озеро, но купаться в нем нельзя, свежий воздух, вкусная еда и… гуси. Семейка белых птиц важно гогочет при виде гостей и вразвалочку направляется по своим делам.

- Хотелось иметь что-то милое. Гуси - это интерактив, их можно кормить, наблюдать за ними, фотографировать. Многие приезжают с детишками, и ребята приходят от них в восторг. Зимой птицы живут в вольерчике с обогревателем, летом гуляют по территории. На стол их не подадут, они уже наши сотрудники - коллег не едят, - улыбается управляющий базой Михаил Завадский.

Гуси не единственные представители животного мира, которых готовы показать туристам. Правда, за другими уже приходится ехать на квадроциклах, но гости часто специально просят, чтобы их провезли по непростым маршрутам.

- Заказывают побуксовать в грязи, людям нравится это. Выдаем спецкостюмы и везем. Знаете, квадроциклы - это едва ли не первое, чем должна обзавестись база отдыха. На них большой спрос у клиентов. Мы ведь находимся на природе, поэтому в лесу не обойтись без встреч - попадаются лисицы, фазаны, очень редко - изюбр, но следы его видим недалеко от нашей территории. Главное, что тигр сюда не заходит, - рассказывает Михаил Завадский.

На квадроциклах гостей также вывозят гостей в мужской монастырь - до него всего полчаса пути. И дело даже не в желании ощутить экстрим - дорога разбита большегрузами. Подземный храм святых преподобных Киево-Печерских отцов идеально вписался в туристическую концепцию. На базе не принимают шумные компании, делая акцент на семейном отдыхе, поэтому их гости не доставляют хлопот богомольным соседям.

- Это бывшее военное сооружение. Оно было в форме креста, причем ориентировано на восток по всем православным канонам. Владыка Игнатий его увидел и сказал: "Вот вам готовый храм!" А раз он под землей, то освятили его в честь Киево-Печерских святых. Когда здесь образовалась обитель, рядом не было баз отдыха. Мы переживали, что с их появлением начнутся гулянки, крики и прочее, но все чинно. Люди понимают, что тут храм. Бывает, приезжают сюда из любопытства: посмотрят, посидят на службе под иконами. А сейчас уже несколько человек стали нашими прихожанами, - рассказывает помощник настоятеля Алексей Корзун.

Рядом с монастырем, тоже у озера, разместилась еще одна турбаза. Здесь домики попроще - летние сафари-тенты. Это практически палатки с верандой. И пара переделанных из металлических контейнеров-двухэтажэк.

Владелец комплекса Евгений Мякин объясняет: делают ставку на экологичность, чтобы посетители максимально почувствовали себя на природе. Наличие озера - само по себе плюс. Правда, купаться в нем так же нельзя - холодно и не оборудовано дно.

- У нас можно отдыхать семьями, рыбачить - вытаскивают карасей и змееголовов, просто наслаждаться природой, дышать и кататься на сапах или на качелях, - говорит Евгений Мякин.

Отказ от шумных компаний - тренд большинства современных баз отдыха. Опасаются, что гуляки распугают всех постояльцев.

- Мы сразу для себя решили, что будем организовывать семейный отдых. Люди приезжают, чтобы побыть в тишине, на природе, расслабиться. Это не приморские базы, где постоянно громкая музыка и веселье, - уверяет владелец еще одной точки Сергей Третьяков.

Отдых премиум-класса предлагает соседняя база - от 35 тысяч рублей за сутки. Это почти в два раза дороже, чем у остальных, но и на такую цену найдутся клиенты. По словам руководства заведения, их основные посетители - предприниматели и руководители предприятий, чиновники - люди, чей уровень дохода выше среднего.