Смогли ли «пятерки» в центре Петербурга распродать номера к ПМЭФ

Участники Петербургского международного экономического форума все-таки не раскупили все номера в пятизвездочных отелях в центре Северной столицы. Посмотрели, какие номера доступны сегодня, в день открытия ПМЭФ-2026, и сравнили, по-прежнему ли кусаются цены, которые заметно повышались на даты форума.

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На сегодняшнюю ночь агрегаторы предлагают 10 вариантов в отелях 5* в радиусе 3 км от центра. Дешевле всего можно остановиться в «Отеле Екатерина» – 42 тыс. за сутки на двоих. Чуть дороже Palace Bridge Hotel – 49,9 тыс. Еще несколько гостиниц готовы заселить гостей за сумму в диапазоне от 70 до 90 тыс. Ну а дороже всего обойдутся сутки в Cosmos Selection – там остался только люкс за 349 тыс. К счастью, это стоимость с завтраком.

На весь срок он доступен уже за 1,0 млн. Но это не самый шикарный вариант из тех, что предлагается с 3 по 6 июня. В 1,3 млн оценили делюкс в Wawelberg. Если не укладываетесь в бюджет, есть тариф без питания – он на 20 тыс. дешевле.

Самое доступное по цене размещение в центре Санкт-Петербурга в отелях 5*, которое есть прямо сейчас, – 139 тыс. за 3 ночи в Palace Bridge Hotel в стандарте без питания. Ровно столько же он стоил и в середине мая.

Ранее TourDom.ru сравнил цены на отели в дни ПМЭФ в 2026 году и предыдущего форума.