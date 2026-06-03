В Казани разгорается скандал вокруг турагентства «Белка летяга». По словам бывших сотрудников компании, без отдыха могло остаться более 100 туристов, а общий объем обязательств, по их оценкам, превышает 30 млн руб.

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История получила огласку после отзыва бывшего менеджера агентства, опубликованного 24 мая в 2GIS. Девушка сообщила, что уволилась из компании, поскольку «не разделяет ее методы работы». По ее словам, она сама приобрела тур через агентство, однако деньги до сих пор не возвращены.

«Директор придумала сказку о якобы доверенном сотруднике, который оставил агентство без финансов», – написала Елизавета.

При этом, по ее утверждению, менеджеры не имели доступа ни к личным счетам директора, ни к счетам компании. Все онлайн-платежи туристов поступали на расчетный счет турфирмы.

30 мая в соцсетях агентства появилось обращение директора к клиентам. Елена Макарчук заявила, что компания столкнулась с финансовыми трудностями «в результате мошеннических действий агентов» и не сможет выполнить обязательства по уже забронированным поездкам.

По ее словам, в компании проводится аудит, который должен установить обстоятельства «хищения денежных средств с расчетного счета». Руководитель также пообещала вернуть деньги по всем заявкам и предложила обращаться для оформления возврата в офис в Казани на улице Вишневского. При этом наряду с обещанием полного возврата туристам предложили перенести поездку на более поздний срок или выбрать альтернативный тур.

Уже 3 июня директор сообщила, что арендуемое помещение вскоре будет освобождено «в целях минимизации расходов». Клиентам рекомендовали обращаться за возвратами 5-го числа в течение 3 приемных часов.

В тот же день бывшие менеджеры Елизавета Г. и Анна И. в запрещенной соцсети опубликовали свое обращение к туристам.

«Мы не ожидали такого масштаба происходящего. Суммы очень большие – свыше 30 млн руб.», – заявили они.

По словам экс-сотрудников, они занимались заключением договоров, бронированием туров и приемом оплаты, но не распоряжались денежными средствами.

«Все платежи проходили на расчетные счета Елены. Наличные передавались в офисе под камерами и затем отдавались ей лично либо оставлялись в условленном месте», – утверждают бывшие менеджеры.

Они призвали клиентов «Белки летяги» не вносить доплаты и не заключать новые договоры. По их словам, число пострадавших уже превысило 100 человек. Экс-менеджеры посоветовали туристам направлять досудебные претензии и обращаться в полицию.

Судя по отзывам в 2GIS и «Яндекс Картах», жалоб действительно много.

«Покупали тур в Египет в декабре с вылетом в апреле 2026 года. В январе отменили поездку. Директор обещала вернуть деньги за 2 недели. Потом начались обещания, игнорирование и липовые платежки», – написал пользователь Расиль.

«Планировали уже четвертую поездку через это агентство. Сначала сообщили об овербукинге, потом были перебронирования и отказы, а обещанный возврат так и не поступил», – рассказывает другой клиент.

«Нас кинули на 880 тыс. руб., из которых вернули только 50 тыс. Лишили нашу семью отпуска дважды», – пишет Елена К.

По данным «Яндекс Карт», рейтинг агентства сейчас составляет 1,0 из 5 баллов на основе отзывов клиентов. Некоторые туристы пишут, что направили в адрес компании досудебные претензии. Часть клиентов заявляет о намерении обращаться в суд.

Корреспондент TourDom.ru попытался связаться с руководителем «Белки летяги» Еленой Макарчук по номеру, указанному в тг-канале агентства как контактный «для оформления соглашения», но трубку никто не взял. На письменный запрос редакции ответ также пока не поступил.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Белка летяга» зарегистрировано в августе 2023 года. Директором и единственным учредителем является Елена Макарчук. По итогам 2025-го организация зафиксировала убыток в размере 1,4 млн руб. В интернете также содержатся сведения о налоговой задолженности на сумму 23,9 тыс. руб. Информации об участии ООО «Белка летяга» в судебных разбирательствах нет.