«Звездное путешествие»: Московский планетарий запускает новую экскурсию

Экскурсия помогает глубже погрузиться в тему космоса и подготовиться к посещению Большого звездного зала. Такой формат делает знакомство со звездным небом более осмысленным, усиливает впечатления от программы.

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С 6 июня в Московском планетарии стартуют новые сборные экскурсии «Звездное путешествие». Маршрут пройдет по музею Урании, названному в честь древнегреческой музы — покровительницы астрономии, и завершится просмотром полнокупольной программы в Большом звездном зале.

Во время экскурсии посетители познакомятся с историей Московского планетария, проследят развитие представлений человечества о Вселенной и узнают, как совершенствовались методы и инструменты астрономических исследований — от древности до современности.

По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, экскурсия помогает глубже погрузиться в тему космоса и подготовиться к посещению Большого звездного зала. Такой формат делает знакомство со звездным небом более осмысленным, усиливает впечатления от программы и способствует повышению астрономической грамотности москвичей и гостей столицы.

На втором уровне музея гости увидят крупномасштабную модель Солнечной системы, узнают о природных особенностях планет, выяснят, где находится самая высокая гора Солнечной системы, а также познакомятся с изображениями обратной стороны Луны.

Отдельный раздел экспозиции посвящен метеоритам. В коллекции представлены различные космические объекты, включая фрагменты Челябинского метеорита. Посетители смогут прикоснуться к настоящему небесному камню весом около полутора тонн и по традиции загадать желание, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

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