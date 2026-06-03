Какие регионы ждут взрывного роста популярности у туристов?

Тяга россиян к летнему отдыху у моря остается, но часть туристов выбирают маршруты по стране. Некоторые регионы ждет взрывной рост популярности у путешественников, считает ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов. О перспективах летнего туристического сезона, развитии туризма в России и подготовке кадров для отрасли он рассказал в интервью "Российской газете".

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Евгений Николаевич, начался очередной туристический сезон. Каким он будет?

Евгений Трофимов: Прогноз на 2026 год сдержанно оптимистичный. После бурного роста рынок внутреннего туризма вошел в фазу замедления. Рост продолжится, но значительно более скромными темпами, думаю, 3-5% по сравнению с прошлым годом.

В 2025 году внутренний турпоток в России составил 97 млн турпоездок, на 4,1% больше, чем в предшествующем году. Есть ли рост? Есть. Но раньше это были рывки на 10-15%, потому что Европа оказалась закрытой, а сейчас мы называем 4%, потому что с позапрошлого года началось замедление.

Куда сейчас едут туристы?

Евгений Трофимов: Развитие туризма происходит за счет перераспределения на внутренние районы страны. У нас 89 субъектов, и каждый может отличаться, каждый может быть привлекательным, только нужно заниматься этим серьезно. Не начинать с высоких цен и не задирать их, а показывать свои достопримечательности и преимущества.

Нужно отметить, что укрепление рубля сделало и зарубежные направления снова более привлекательными.

Какие регионы России могут "выстрелить", заинтересовать туристов?

Евгений Трофимов: Ожидается взрывной рост популярности Вологодской области, Калмыкии, Владимирской, Ростовской областей. Там прогнозируется рост потока туристов на 20-40%.

Были сообщения, что этим летом около 40% россиян или больше, по разным данным, вообще не собираются ехать в отпуск. Они и правда не поедут?

Евгений Трофимов: Действительно, по опросам половина наших граждан говорит об отдыхе дома или на даче. Но, если внимательно посмотреть, можно заметить, что это, скорее всего, демонстрация намерений, а не окончательный отказ. Этот показатель в последнее десятилетие держится примерно на одном уровне 40%, плюс минус несколько процентных пунктов. Дело в том, что туризм остается одной из основных статей расходов, на которой люди экономят.

В соответствии с государственными программами к 2030 году планируется довести число турпоездок по России до 140 миллионов. Это статистика по количеству путешествий. Но кто-то не путешествует вообще, а кто-то пять - десять путешествий в год. По моим подсчетам получается, что в России 77-75 млн человек активных туристов. Вот мы и выходим на ту же цифру - 40-50%. Это люди, которых мы можем назвать туристами. Остальные отдыхают дома и на даче. А из путешествующих по России примерно 40% рассматривают поездки внутри своего региона, чтобы сэкономить время и деньги.

Подтвердить серьезность намерений туристов могут бронирования. Каковы показатели бронирований?

Евгений Трофимов: Общее число бронирований внутри страны с начала года снизилось на 3,8% по сравнению с данными прошлого года. Но это произошло именно за счет отказа от дополнительных коротких поездок. Люди стали экономить на второстепенных поездках. Это касается коротких спонтанных поездок на выходные или праздники. А от традиционного летнего семейного отпуска отказываются гораздо меньше.

Конечно, есть сложности с популярными направлениями. Даже среди тех, кто хочет на море, происходит перераспределение спроса. Например, традиционный лидер - Сочи потерял около 10% турпотока из-за высокой стоимости и ряда других факторов, в том числе и вопроса безопасности. В то же время заметно вырос интерес к Крыму и на 20% увеличились бронирования по Геленджику.

Вообще стереотипы летнего отдыха как-то меняются?

Евгений Трофимов: Сам подход к отдыху действительно меняется. Стереотип отпуска только у моря уже несколько уходит в прошлое. Россияне все чаще выбирают альтернативные форматы отдыха. Например, стремительно набирают популярность событийный туризм, поездки на фестивали, праздники, гастрономические туры и автотуризм по регионам стран.

Российские путешественники рассматривают для себя Беларусь как близкое новое интересное направление. Какие совместные турмаршруты между Россией с Беларусью можно было бы запустить?

Евгений Трофимов: Конечно, для туристов Республика Беларусь представляет интерес. В первую очередь хорошие санатории, лечение. Путевки стоят дешевле, чем в России, да и порядка побольше, надо признать. Во-вторых, это богатое культурное наследие Республики. Беловежская Пуща, дворцы и храмы. Там есть что посмотреть. Трансграничные маршруты между Россией и Беларусью могут объединить культурные исторические и природные достопримечательности двух стран. Можно выделить несколько перспективных направлений. Например, маршрут по замкам Беларуси и российским историческим городам. Это может быть комбинированный тур, который включит посещение Мирского и Незвижского замков в Беларуси, а также российских городов с богатой историей, например, Смоленска или Твери.

Второй маршрут может быть связан с мемориальными комплексами Великой Отечественной войны. Он всегда существовал. Сегодня он может включать Брестскую крепость в Беларуси и, например, построенный недавно у нас Ржевский мемориал.

Третий маршрут условно можно было бы назвать "От российских лесов до Беловежской Пущи". Может быть сформирован маршрут по озерам и водохранилищам, включая озеро Нарочь в Беларуси, - это крупнейший природный водоем с развитой курортной инфраструктурой, и российские озера, например, Селигер или Ладожское. При этом туристы смогут насладиться природой, пляжным отдыхом, рыбалкой.

Как повысить доступность туризма?

Евгений Трофимов: Нужно иметь в виду, что основная масса путешественников - это средний класс. А он составляет у нас, по открытым данным, около трети населения. Поэтому здесь роль и государства должна возрастать. Речь идет о росте ВВП, повышении производительности труда. Это способствует повышению заработной платы, благосостояния людей. Важно увеличить доступность туризма для разных категорий граждан, включая повышение мобильности.

Государство действительно предпринимает меры, растет потребность в путешествиях, появилось множество законопроектов. Но и при этом важны рост доходов у населения и повышение образования. Чем люди грамотнее, тем больше они путешествуют.

Повышению доступности туризма способствует и расширение географии. Сегодня мы уже начали внимательно смотреть как на туристические направления не только на Москву, Санкт-Петербург, Казань. Растет интерес к Северному Кавказу, особенно к Дагестану, Алтайскому краю, Республике Алтай, Мурманской области, крупнейшим туристским объектам Карачаево-Черкесии, Домбаю и Архызу.

И еще один важный момент. Для развития регионального туризма необходимо взаимодействие между крупным бизнесом, органами региональной, муниципальной власти и предприятиями сферы услуг. Такое объединение позволяет больше людей привлекать. Например, Российская международная академия туризма третий год является партнером государственной корпорации Росатом. Для реализации программы "гостеприимные города Росатома" организованы программы повышения квалификации для муниципальных команд, предпринимателей, экскурсоводов из 33 атомных городов со всей страны.

Получается, что развитие туризма связано с ростом ВВП, но и сам туризм часто воспринимают как отрасль, которая должна сама зарабатывать деньги, способствовать росту ВВП. Что же здесь все-таки первично? Как стоит воспринимать туризм?

Евгений Трофимов: Это интересный вопрос, и ответ неоднозначный. Я так мыслю, что за словом туризм идет нравственная сторона вопроса. Есть Конституция, и там записано, что каждый человек имеет право на отдых. И отсюда государство должно создавать условия. Но жизнь показала, что туризм носит в первую очередь экономический характер, не случайно туристическую деятельность в России курирует Минэкономразвития.

Для меня туризм всегда носил экономический характер, представляя социальные интересы государства. Мы никогда не отойдем от социального туризма. Это как раз малоимущие граждане, инвалиды, пенсионеры. Здесь есть большой резерв для увеличения турпотока. Я нередко задаю студентам вопрос: поднимите руки, кто летом был в путешествии и пользовался льготами государства? Если один поднимет, то хорошо.

Сейчас у нас доля туризма в ВВП составляет 3,1% за прошлый год. Но если мы посмотрим долю туризма в мировом ВВП, то она более 9%. Вот вам и перспектива, и резервы.

Часто говорят, что для развития туризма не хватает квалифицированных кадров. Все меняется так стремительно. Чему нужно учить будущих специалистов туриндустрии?

Евгений Трофимов: По данным Российского союза туриндустрии, дефицит кадров в туристической отрасли сейчас остается на уровне 30-40%. Государство планирует к 2030 году, то есть за пять лет создать более 400 тысяч рабочих мест в туризме. Требования возрастают. Мы видим, что если 10, 20 лет или 30 мы говорили, что закладываем во время обучения только устои, а потом жизнь научит многому, то сейчас среди необходимых навыков на одно из первых мест я бы поставил коммуникации. Студент должен, выходя из вуза, разбираться, знать, в какой он стране живет, чем наша страна отличается от других.

Если в 90-х годах туристическое образование только формировалось, то сегодня оно стало многоуровневым, практико-ориентированным и интегрированным с цифровыми технологиями.

Как приближать обучение к потребностям отрасли?

Евгений Трофимов: Филиалы на местах ближе к потребностям конкретного региона. У РМАТ, кстати, было 25 филиалов, а потом 19 закрыли в Красноярске, Иркутске, Владимире, Ярославле, Туле. А ведь это все города туристические. Теперь говорим, что не хватает 400 тысяч кадров в туризме.

Важна также практика во время обучения. У нас сейчас почти 50% учебного процесса идет на практике. Недавно получили премию правительства России за комплексную систему подготовки кадров в РМАТ совместно с крупными предприятиями туристской индустрии - АО "ЦСТ" (холдинг) и туристско-гостиничным комплексом "Измайлово".

Вообще считаю, что подготовкой туристских кадров должен заниматься в первую очередь частный бизнес. Есть ли у нас государственные туристские фирмы? Нет. Но государство выделяет бюджетные деньги, готовит кадры для туротрасли, а затем эти кадры идут в частные фирмы и не по специальности. Также нужна международная практика. Тогда можно будет сдвинуть качественные показатели с места.

У вас были международные совместные с европейскими вузами программы. Они действуют сейчас?

Евгений Трофимов: Все вузы России прекратили свою деятельность с вузами из недружественных стран. Два года назад у нас закончился договор с университетом "Ватель" (Vatel). Это крупнейший частный вуз Франции, который по рейтингу частных вузов стоит на первом месте во Франции и имеет 53 филиала во всем мире. И у нас с ними была совместная программа не просто практики, а двойных дипломов. Также мы приостановили работу с вузом в Финляндии, Италии.

Мы два года работали, чтобы сохранить договор с "Ватель". В различных инстанциях получали ответ, что это недружественная страна. Благодаря вмешательству правительства России, потом Минобрнауки, нам все же дали согласие. Несколько месяцев назад мы подписали новый договор до 2032 года. В основе программы международный гостиничный менеджмент. Так что сейчас мы, наверное, одни из немногих в России, а с Францией, наверное, единственные, кто имеет программу двойного диплома.

К нам обращаются из других вузов с просьбой дать возможность их студентам закончить программу у нас и получить двойной диплом, так как программы в других вузах закрыли. Обратились к нам два государственных вуза. Разрабатываем с ними совместную программу. Нужно смотреть вперед. И там, где нет враждебного настроя, можно спокойно, уверенно, доверительно работать.

А с дружественными странами работаете?

Евгений Трофимов: Конечно. Развиваем отношения с различными вузами. Например, с индийским Институтом гостиничного менеджмента имени Гуру Нанака. Ездили к ним, участвовали в зимней школе в Калькутте.

Более 20 наших студентов побывали в университете, слушали лекции и проходили практику в пятизвездочном отеле. А в 2025 году наша студентка из Московского филиала принесла РМАТ победу в двух номинациях в первенстве, которое проводил университет. Первое место заняла в номинации шеф-повар и второе в конкурсе кондитеров. Между прочим, там участвовали представители тридцати семи стран.

Летом к нам приедут 23 студента из Индии. Будут также проходить практику в туристско-гостиничном комплексе, которую организовываем совместно с Государственным университетом управления.

Начали также сотрудничество с Колледжем "Да Ла Саль Святой Бенильды" на Филиппинах. Устанавливаем связи с Университетским альянсом Шелкового пути, куда входят вузы из таких стран, как Сербия, Турция, Таиланд, Казахстан.

Изучаем сейчас международное пространство, но относимся с осторожностью. Хочется, чтобы академия работала в первую очередь на Россию и готовила кадры для нашей страны.

Есть ли у вас какой-то профессиональный или жизненный девиз, который помогает вам принимать решения, двигаться вперед?

Евгений Трофимов: Надо быть самим собой и добиваться поставленных целей. Всегда придерживался принципа: делай свое дело честно.

Если ты что-то наметил, должен выполнить. Кстати, студенты все подмечают. Поэтому всю жизнь надо учиться, совершенствовать свою профессиональную деятельность. Если это не будешь делать, ты потеряешься.