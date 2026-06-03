Россиянам рассказали о популярных маршрутах на длинные выходные

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что Москва стала самым популярным направлением у россиян на длинные выходные.

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В интервью Радио Sputnik он отметил, что Санкт-Петербург занимает второе место с небольшим отрывом.

По словам Мкртчяна, в городе сейчас белые ночи, также ожидаются «Алые паруса» и Петербургский экономический форум.

Третье место среди внутренних направлений занимает Краснодарский край, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Туапсе и Азовское побережье. Далее идёт Крым, а за пятую строчку борются Калининград, Алтай и Байкал.

Среди направлений ближнего зарубежья лидирует Белоруссия, затем идут Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Казахстан.

В дальнем зарубежье первое место занимает Турция, после неё следуют Египет, Таиланд, Китай и Вьетнам, добавил эксперт.

Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что родители при выборе детского лагеря всё чаще обращают внимание на безопасность, логистику и близость к дому.