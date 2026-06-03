Отельеры Крыма помогают туристам искать бензин

Топливный кризис в Крыму, развернувшийся в последние дни мая, начал беспокоить не только местных жителей, но и туристов. На крупнейших АЗС полуострова бензин АИ-95 отпускают по талонам, для АИ-92 действует ограничение – не более 20 литров на автомобиль. Многие отдыхающие, приехавшие в Крым на собственных машинах, опасаются, что столкнутся с проблемами при возвращении домой.

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос находится на контроле федеральных властей. Кроме того, 3 июня на сайте Министерства топлива и энергетики республики появилась интерактивная карта наличия топлива на АЗС, которая обновляется в режиме реального времени.

Тем не менее среди жителей полуострова сохраняется недовольство. В соцсетях люди рассказывают о многочасовых очередях и сложностях с покупкой бензина.

«Стоял с 4 утра до 8 утра в очереди, удалось заправить 20 литров. Симферополь. Надеюсь, бензин был не последний», – пишет один из пользователей.

Жалуются и жители западной части полуострова. По их словам, в отдельных городах топливо отсутствовало по несколько дней подряд, тогда как на сайтах объявлений появились предложения о продаже бензина по ценам значительно выше рыночных. Редакция TourDom.ru убедилась, что стоимость топлива у частных продавцов достигает 100–200 руб. за литр.

При этом, по словам собеседника TourDom.ru, знакомого с ситуацией на полуострове, автомобилисты постепенно адаптируются к новым условиям. Многие начали пользоваться интерактивной картой и искать топливо не только на крупных сетевых АЗС, но и на небольших независимых заправках, где бензин периодически появляется в свободной продаже.

Для туристов вопрос наличия топлива особенно чувствителен. По данным региональных властей, около 70% отдыхающих приезжают в Крым на автомобилях. В комментариях под публикациями официальных ведомств туристы спрашивают, где можно заправиться перед отъездом на материк, жалуются на отсутствие АИ-95 и опасаются, что имеющегося в баке топлива может не хватить даже до Крымского моста.

«В понедельник нужно уезжать на материк. Отпуск заканчивается. Толкать машину вручную придется?» – написал один из отдыхающих.

Некоторые туристы пытаются искать помощь через гостиницы.

«Мой брат приехал в Ай-Даниль 30 мая, у него выезд 3 июня. Бензина нет, нужен 95-й. Как конкретно отель может помочь в этой ситуации?» – говорится в одном из обращений.

Обсуждается и возможное влияние ограничений на работу такси. При лимите в 20 литров на автомобиль перевозчики могут сократить количество поездок, что особенно чувствительно в высокий сезон, когда отдыхающие активно перемещаются между курортами Южного берега Крыма.

Впрочем, признаков паники среди туристов участники рынка не наблюдают. В Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что отельеры помогают гостям решать возникающие вопросы в индивидуальном порядке. Для туристов также работает горячая линия ведомства.

По словам представителей отрасли, некоторые гостиницы уже предлагают практические решения: обеспечивают гостей топливными картами или помогают организовать заправку перед выездом с полуострова.

«Туристы звонят с тревогами: как мы от вас уедем? Некоторые отели отвечают: “Заправим гарантированно до «Лукойла», после моста вам хватит”», – рассказал собеседник TourDom.ru.

Судя по сообщениям властей и участников рынка, ситуация остается напряженной, однако постепенно стабилизируется. Пока основные неудобства связаны с поиском топлива и очередями на АЗС.