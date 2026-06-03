Между Сочи и Геленджиком возобновят морское сообщение

С 12 июня между Сочи и Геленджиком вновь начнут курсировать скоростные пассажирские суда на подводных крыльях «Комета-120М». Об этом сообщили в администрации Сочи.

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Рейсы планируют выполнять ежедневно. Отправление из Геленджика намечено на 08:00, из Сочи на 15:00. В зависимости от погодных условий и состояния моря дорога между курортами займет от 3,5 до 4 часов. Судно способно развивать скорость более 60 км/ч и рассчитано на перевозку до 120 пассажиров.

Для посадки потребуется предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.

В администрации Сочи отметили, что морской маршрут улучшит транспортную связь между двумя популярными курортами Краснодарского края и позволит туристам путешествовать без пересадок. Кроме того, водные перевозки помогают снизить нагрузку на автомобильные и железные дороги в высокий сезон.

Ранее в этом году уже возобновилось морское сообщение между Сочи и Сухумом. С 15 мая на линии работает судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Рейсы выполняются по пятницам и воскресеньям и запланированы до октября при благоприятной погоде.