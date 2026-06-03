На Чукотке построят туристическую тропу на сваях

В окрестностях столицы Чукотского АО началась подготовка к обустройству нового пешеходного туристического маршрута — «Тиркытирской тропы». Проект реализует местная компания «Кутх сервис».

Как сообщает ИА «Чукотка», тропа протяженностью около 3 км протянется вдоль побережья Анадырского лимана — от зоны отдыха за зданием окружного правительства до песчаной косы. Территория отличается сложным рельефом и чувствительным растительным покровом. Чтобы минимизировать нагрузку на верхний слой тундры, тропу сделают в виде деревянных мостков на сваях. Это позволяет приподнять настил для пешеходных прогулок над поверхностью земли и исключить прямое воздействие на почву и растения. Вдоль маршрута появятся смотровые площадки, скамейки, беседки, а также информационные стенды, посвященные флоре и фауне уголков Чукотки.

Руководитель компании «Кутх сервис» Владимир Быстрых пояснил, что выбранное место требует особой внимательности при проектировании, поскольку часть территории еще не протоптана. Для реализации проекта привлекли специалистов, имеющих опыт создания подобных маршрутов, в том числе в Архызе. Быстрых добавил, что все строительные материалы планируется завести на первом судне FESCO, а завершить работы — до конца 2026 года. Отдельно он остановился на вопросе утилизации мусора. Вдоль тропы установят урны, однако транспортировку и дальнейшую утилизацию отходов нужно будет организовать: необходимо достичь договорённости с коммунальными службами Анадыря.

Проект воплощают в жизнь за счет единой президентской субсидии. Общая стоимость создания туристического маршрута превышает 34 млн рублей. Первоначально тропу планировалось обустроить на территории Центра активного отдыха «Гора Михаила» — на одноименной вершине рядом с Анадырем. Предполагаемая протяженность составляла 3,3 км при перепаде высот 142 метра. Однако в проекте обнаружили недостатки, что потребовало доработки концепции и переноса маршрута на новую локацию — «Тиркытирскую тропу».