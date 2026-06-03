Red Wings открыла прямые рейсы из Екатеринбурга в Астрахань

Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые рейсы между Екатеринбургом и Астраханью. Первый полет по новому маршруту состоялся 2 июня на самолете Superjet 100, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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До конца июня рейсы будут выполняться один раз в неделю, по вторникам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 13:40. Перелет занимает 2 часа 55 минут.

С 4 июля перевозчик увеличит частоту полетов до двух раз в неделю. К рейсу по вторникам добавится вылет по субботам. Самолеты будут отправляться из Екатеринбурга в 13:40 и 05:05 соответственно, обратные рейсы из Астрахани запланированы на 16:35 и 08:20. Минимальная стоимость билета на новом направлении составляет 6,9 тыс. руб.

Ранее Red Wings сообщила о расширении программы полетов из Екатеринбурга в Тбилиси. С 28 июня количество рейсов по этому маршруту увеличится до девяти в неделю из-за высокого спроса со стороны пассажиров.