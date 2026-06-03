«Кавказ.РФ» представит бутик путешествий по Северному Кавказу на ВДНХ

На Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который открывается 10 июня на ВДНХ в Москве, будет представлен бутик путешествий по Северному Кавказу. Его развернет институт развития Кавказ.РФ.

© «Это Кавказ»

«Стенд "Кавказ.РФ" встретит вас одним из первых у центрального входа на выставку. Узнаете наш модный бутик по авторским принтам на входе, а уходить будете с подарками себе и близким — развернем ярмарку ремесленников и производителей Кавказа», — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

Главным акцентом экспозиции стали работы художницы из Нальчика Елены Романовской, раскрывающие тему летнего отдыха в горах и стереотипных представлений о Кавказе. На стенде также будут представлены символы южного региона от мастерицы из Дагестана Лейлы Бабаевой и авторские чашки в этническом стиле от художницы Милы Хацук.

«В этом году мы постарались собрать яркий и многосоставной туристический образ региона через графику, текстиль и керамику — дать материальное воплощение кавказскому культурному коду, каким мы его видим, и напомнить гостям, что Кавказ — это модно», — рассказала директор по коммуникациям «Кавказ.РФ» Татьяна Баева.

В бутике путешествий можно будет изучить готовые туры по всему Северному Кавказу — от восхождения на Эльбрус до йога-ретрита на Мамисоне. На ярмарке будут представлены ингушская керамика, шелковые палантины из Чечни, авторские украшения из нескольких регионов округа, шоколад и минеральная вода «Славяновская» со Ставрополья. В мини-лектории института развития выступят амбассадоры горных курортов Северного Кавказа — гиды, фотографы, режиссеры, ученые.

О форуме

Международный туристический форум «Путешествуй!» в этом году будет проходить с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. Мероприятие приурочено к Году единства народов России, который объявлен указом президента России и объединяет внутренний и въездной туризм как одну из самых быстрорастущих отраслей экономики страны. Форум является платформой для прямого диалога и выработки решений, определяющих развитие туризма в России и на международном уровне.

Организатором МТФ «Путешествуй!» выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минэкономразвития России.