Популярное в России место отдыха стало небезопасным для людей

Популярнейшее место отдыха в России, озеро Байкал, стало небезопасным для людей из-за массового выхода медведей.

На днях в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области пришлось закрыть известный туристический маршрут Кругобайкальская железная дорога. Причина – слишком много медведей там появилось. Пресс-служба национального парка комментирует так: в это время года хищники ищу первую траву. «К урезу воды и железнодорожным путям чаще всего спускаются молодые самцы - очень любопытные и не всегда осторожные. Их поведение крайне непредсказуемо, встреча с таким зверем может быть опасна для жизни».

В южной части парка научные сотрудники и инспекторы «Заповедного Прибайкалья» передвигались на лодке и подсчитывали медведей, вышедших на открытые склоны гор. В результате на учетном маршруте протяженностью 70 км увидели 39 медведей, это максимальный показатель за 8 лет наблюдений.

Причем, увеличился и размер семейных групп. Лишь 8 замеченных медведей – одиночные особи, 31 – самки и медвежата разных возрастов.

«В этом году посетителям Прибайкальского национального парка следует проявлять особую осмотрительность в окрестностях мыса Половинный и на участке от 85 км до 91 км (мыс Толстый), где в непосредственной близости от туристических маршрутов обосновались многодетные мамаши», - сообщает Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Лада Азизова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ответила на вопросы «Свободной Прессы».

«СП»: Скажите, каков все-таки характер введенных ограничений?

- Временно закрыта не сама Кругобайкальская железная дорога (поезда и электрички продолжают ходить по расписанию), а туристические пешеходные маршруты Прибайкальского национального парка, которые администрирует ФГБУ «Заповедное Прибайкалье. Речь про маршруты: 1. «Кругобайкальская железная дорога», 2.

«Остановочный пункт Переезд – КБЖД», 3. «Остановочный пункт Темная Падь – поселок Ангасольская».

В настоящее время разрешения на посещение этих маршрутов не выдаются, ситуацию отслеживают государственные инспекторы. Как только концентрация медведей на береговой полосе снизится, выдача разрешений возобновится.

Это можно будет сделать онлайн на сайте baikalpass.ru или лично в визит-центрах, а также в дирекции.

«СП»: И когда концентрация медведей может снизиться?

- Действие ограничения по времени ситуативно. Как только в лесу начнётся активная вегетация, медведи откочуют вглубь территории. По опыту, это период от недели до трёх.

«СП»: Что надо делать, чтобы обезопасить туристов после того, как ограничение снимут?

- Для того, чтобы не пострадали люди, дирекция Прибайкальского национального парка официально через рассылку писем уведомила о ситуации причастные к обеспечению безопасности населения службы и ведомства, а также органы местного самоуправления.

Жителей населённых пунктов внутри границ парка уведомляют через мессенджеры (в чатах), широкую общественность – через СМИ и собственные ресурсы (соцсети, официальный сайт). На местах дежурят государственные инспекторы участковых лесничеств и оперативные группы отдела охраны территорий, отдела собственной безопасности.

«СП»: Каким образом известят, что ограничения сняты?

- После снятия ограничения всех вышеперечисленных адресатов уведомят тем же порядком. При выдаче разрешений на посещение Прибайкальского национального парка в каждом из них приложением идёт памятка (информационные материалы о правилах посещения и безопасности в Прибайкальском национальном парке, так как в условиях дикой природы опасностей кроме медведей довольно много: клещи, змеи, другие хищные животные, осыпи, ландшафтные пожары и т.п.).

Указаны телефоны дежурных «Заповедного Прибайкалья» (общий, по пожарам). Человек, указывая в разрешении свои контакты, подстраховывает себя: в случае возникновения нештатных ситуаций всех владельцев разрешений уведомят, а в случае необходимости эвакуируют с маршрута.

«СП»: Как нужно эффективно регулировать поголовье медведей?

- Так как Прибайкальский национальный парк является особо охраняемой природной территорией федерального значения, то регулирование численности животных может происходить только в исключительных случаях и только после согласования с Минприроды России.

«СП»: Какие правила надо соблюдать в целом гостям Байкала, чтобы отдых прошел без потрясений?

- Отдых без приключений и потрясений на Байкале – результат либо везения, либо хорошей подготовки! А если серьёзно, стоит пользоваться услугами аттестованных гидов-экскурсоводов, выбирать лицензированных перевозчиков, перед выходом на маршрут внимательно ознакомиться с его паспортом.

У каждого официального маршрута в парке есть паспорт, где указано практически всё: протяженность, сложность, экипировка, потенциальные опасности, инфраструктура. Всё это есть на Baikal-1.ru в разделе «Путешествуй», вкладка «Маршруты». Есть бесплатные консультации по номеру 8 800 302 04 58 (время иркутское).

Памятка по медведям (и остальным моментам, связанным с отдыхом в национальном парке) - тут.

Тем временем медведи заявляют о себе и в других регионах страны. Так, в Башкирии местные жители обнаружили зверя в кустарнике на расстоянии всего пяти метров от себя. К счастью, мишка оказался добрым (а может, просто сытым!) и к людям не приставал.

В Дивногорске (Красноярский край) утверждают, что видели медведя ночью в городской черте, возле Гидроэнергетического техникума. Кстати, там и общежития студентов недалеко.

Ранее директор одного из уральских охотхозяйств объяснял автору этих строк причины возросшей активности медведей в регионах России: