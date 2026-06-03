В Коктебеле появится новый курортный комплекс за 10 миллиардов рублей

В поселке Коктебель на востоке Крыма построят крупный рекреационный комплекс с гостиницами, виллами и курортными резиденциями. Соглашение о реализации проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.

Инвестором выступает компания «СЗ "Форум-чайка"», входящая в группу СДК. Общий объем вложений оценивается в 10 млрд руб.

Курорт разместится на территории площадью более 76 тыс. кв. м у подножия вулканического массива Карадаг. Проект предусматривает создание круглогодичной зоны отдыха, ориентированной на оздоровительный и рекреационный туризм.

В состав комплекса войдут гостиницы, виллы, таунхаусы, гостевые дома и курортные резиденции. Реализация проекта рассчитана на 10 лет. По оценкам властей, за это время бюджет получит около 1,25 млрд руб. налоговых поступлений.

Разработчики заявляют, что застройку адаптируют к природному рельефу местности. Здания расположат по каскадному принципу, чтобы избежать плотной высотной застройки и сохранить видовые характеристики территории.

Сейчас инвестор ведет переговоры с гостиничными операторами. После выбора управляющей компании проект планируют доработать с учетом требований будущего партнера.