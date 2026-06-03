Круизный лайнер из Южной Кореи впервые зайдет во Владивосток

Круизный лайнер Eastern Venus южнокорейской компании Duwon Shipping впервые посетит Владивосток. Тестовый заход судна запланирован на 4 июня, сообщили в правительстве Приморского края.

Лайнер выполняет круиз по маршруту Пусан – Сокчо – Владивосток – Сакаиминато – Пусан. В Россию судно должно прибыть в полдень по местному времени.

Власти региона рассчитывают, что визит Eastern Venus поможет восстановить круизное сообщение и привлечь новых туристов. В краевом правительстве отметили, что порт Владивостока располагает необходимой инфраструктурой для приема крупных пассажирских судов, а сам город готов предложить гостям насыщенную экскурсионную программу.

Для пассажиров организуют обзорные экскурсии по Владивостоку. Туристы смогут посетить центральную площадь, Корабельную набережную, музей-подлодку С-56, православные храмы, прогуляться по улице Адмирала Фокина и набережной Спортивной гавани, а также познакомиться с местной кухней.

Если тестовый заход пройдет успешно, уже в следующем году лайнер может начать выполнять рейсы во Владивосток на регулярной основе. Власти считают, что это откроет новые возможности для путешествий жителей региона и развития въездного туризма.

Лайнер Eastern Venus рассчитан на 720 пассажиров и 180 членов экипажа. Длина судна составляет 183,4 м, ширина – 25 м. Сервисная скорость достигает 20,8 узла.

До пандемии Владивосток был одним из центров круизного туризма на Дальнем Востоке. В 2019 году город принял 19 круизных судов, на которых прибыло около 35 тыс. пассажиров.

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