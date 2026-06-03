В Таганроге можно путешествовать на ретротрамвае по любимым местам Чехова

Гости Таганрога, сойдя с поезда, могут отправиться в путешествие по старинным улицам города, пересев в ретротрамвай.

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Заходим в красный вагончик с портретом Антона Павловича и едем по любимым чеховским местам. Сначала попадаем на... Карантин. Спокойно! Во времена Чехова тут стояли суда после дальнего плавания. Их-то и ставили на карантин. Антон ловил здесь в море бычков. Руками. Так много их было! Кстати, Карантин упоминается в рассказе "Огни".

Ну, надо же - в вагон заходит "юный Чехов"! Задумчиво вспоминает, как выглядели эти улицы в его время. Артиста слушают, затаив дыхание. Проезжаем дворец Алфераки - памятник федерального значения. При Чехове там давали концерты Рахманинов, Мусоргский. На один из них попал и Антон. Билет ему подарил директор гимназии. "Чехов" радуется: "Как же мне повезло тогда!".

В вагончике есть кафетерий, где угощают любимым пирогом писателя с абрикосовой начинкой. А еще здесь можно попробовать блюда южан, популярные в разные эпохи, в том числе при Александре I. Например, паштет "Императорский". Из рассказа экскурсовода узнаем, как готовили карпа герои рассказа Чехова "Сирена". "Туристы привыкли ходить по музеям. Но о Таганроге можно много узнать на улицах, в кафе, от самих таганрожцев", - уверена представитель туркомпании Наталья Судакова.

Трамвайный туризм есть и в других городах. Национальный туристический портал "Путешествуем.рф", который развивается при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство", собрал лучшие такие экскурсии.