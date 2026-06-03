Самое дорогое бронирование отеля на ПМЭФ составило 2,5 млн рублей

Самым дорогим бронированием в рамках ПМЭФ стало проживание представителя FMCG-компании в пятизвездочном отеле, стоимость четырех ночей составила 2,49 млн рублей. Об этом говорится в исследовании компании "Аэроклуб", которое есть в распоряжении ТАСС.

Число ночей в пятизвездочных отелях в рамках ПМЭФ в целом снизилось на 12% по сравнению с 2025 годом при общем снижении объема бронирований в отелях Санкт-Петербурга на 21%, а доля этой категории выросла с 14% до 16%. Средняя стоимость ночи составила 155 тыс. рублей, что на 23% ниже прошлогоднего уровня.

"Две трети размещения в пятизвездочных отелях пришлись на три отрасли: FMCG-компании забронировали 34% всех ночей в отелях этой категории, финансово-кредитные организации - 17%, а компании из сферы права и консалтинга - 15%. При этом если смотреть на структуру размещения внутри отраслей, самая высокая доля пятизвездочных отелей была у представителей правовых и консалтинговых компаний: 49% ночей они провели в пятизвездочных отелях Санкт-Петербурга. У финансового сектора показатель вырос с 14% до 30%, у FMCG-компаний составил 27%", - говорится в исследовании.

При этом нефтегазовые и энергетические компании снизили количество ночей в пятизвездочных отелях на 83%. Одновременно спрос на отели категории "четыре звезды" вырос на 34%, а на объекты размещения без категории, к которым в том числе относятся квартиры и апартаменты, - на 33%. Однако треть представителей этой индустрии отправились на форум в салоне бизнес-класса.

Всего в 2026 году на салон бизнес-класса пришлось 18% авиабилетов делегатов ПМЭФ, годом ранее показатель составлял 13%. Средняя стоимость перелета в этом сегменте выросла на 31%, до 157 тыс. рублей. Почти половина (48%) билетов бизнес-класса была забронирована представителями финансово-кредитных организаций. Представители добывающей промышленности в 62% случаях летели на форум также в этой категории. У компаний из сферы права и консалтинга показатель составил 57%. Самым дорогим авиабилетом стал перелет из Дубая в Санкт-Петербург представителя FMCG-компании в салоне бизнес-класса, он обошелся компании в 441 тыс. рублей.

Фармацевтические компании и производители медицинского оборудования увеличили число бронирований в отелях Санкт-Петербурга на 67%, однако не использовали бизнес-класс и пятизвездочные отели. Так, 88% ночей пришлось на отели категории "четыре звезды". У IT и телеком-компаний пятизвездочного размещения также не было, а доля бизнес-класса в авиаперелетах составила 5%.