В чем заключается парадокс туристического бума на Северном Кавказе

Спрос на Северный Кавказ бьет рекорды, но местные отельеры работают на грани рентабельности. Парадокс туристического бума: агрегаторы фиксируют рост бронирований, а гостиницы ставят на прямых гостей.

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Рост спроса и смена политики

По данным «Суточно.ру», города Северного Кавказа — в десятке самых желанных направлений. Директор по маркетингу сервиса Айрат Мусин отмечает: спрос на регион ежегодно растет на четверть. В топе — Дагестан и Карачаево-Черкесия. Путешественники предпочитают квартиры и дома на несколько дней. Растет популярность глэмпингов, а на горнолыжных курортах Архызе и Эльбрусе цены на жилье — самые высокие в стране.

Пресс-служба «Островка» подтверждает: в 2026 году интерес к СКФО высок как никогда. Ставрополье, КЧР и Дагестан — среди самых востребованных регионов России. При этом средний чек в Дагестане снизился, а в КЧР и Ставрополье вырос. Половина бронирований приходится на обычные отели без звезд, пятая часть — на апартаменты. Большинство гостей — из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области.

У «Яндекс Путешествий» недавно изменилась комиссионная политика. Руководитель сервиса Евгений Абрамзон объяснил это тем, что нужно поддерживать инфраструктуру и обеспечивать отели заказами. Некоторые сети приостановили продажи, но их численность невелика. Ожидается, что это сместит внимание путешественников в сторону бутиковых и нишевых объектов, которые зачастую предлагают сопоставимый сервис дешевле.

Отмены, дешевая заграница и лояльные гости

Генеральный директор пятизвездочного отеля «АССА» в Домбае Азиза Гериева рассказывает, что объект работает сразу с «Яндекс.Путешествиями», «Островком», «Отелло» и Bronevic. По ее словам, отелю нужно ежедневно сдавать 15−20 номеров, чтобы покрыть расходы. Загрузка ниже этого уровня ведет к убыткам, что сейчас и наблюдается.

«У нас отменяются многие брони через крупные платформы. Лучше всего держатся прямые заказы от постоянных гостей, но их доля пока небольшая. Причины отказов — снижение доходов людей и укрепление рубля. Сейчас перелет в Турцию или Дубай дешевле, чем дорога до Минвод с трансфером в горы».

Высокие цены на номера здесь объясняют тем, что персонал приезжает из других регионов, людей надо обеспечивать жильем и питанием. К тому же у отеля собственная скважина и генераторы, что позволяет не зависеть от муниципальной инфраструктуры. Все эти затраты закладываются в стоимость номера.

Высокий сезон без комиссии

Эльвира Омарова открыла отель «Соле Мио» на берегу Каспийского моря в 2023 году. В нем есть бассейн с морской водой, кафе и номера с панорамными окнами. Объект находится в отдалении от крупных городов, и здесь всегда тишина.

«С агрегатором "Яндекс.Путешествия" работаем с самого начала. Но летом, когда отель забит под завязку, номера на "Яндексе" не выставляем: зачем платить высокую комиссию, если и так все сдается? В низкий сезон, когда гостей мало, снижаем цену — и тогда на агрегаторе номер может быть даже дешевле, чем у соседей. Комиссия напрямую влияет на решение».

С «Авито» не сложилось — объявления постоянно слетали, а бронирований не было. Сейчас отель оформляет звездность, чтобы выйти на «Островок» и Ozon.

Из Китая в Дербент

Сеидджамиля Гасанова — управляющая двумя бутик-отелями в Дербенте. Оба расположены в пешей доступности от главных достопримечательностей: цитадели Нарын-кала и старого города.

Гусанова отмечает, что гости часто выбирают городские отели, а не прибрежные. Так и мобильность выше, и на экскурсии попасть проще. Гости в основном из Москвы, Ростова-на-Дону, Волгограда и Ставропольского края.

«Наши отели — семейное дело. Сейчас мы работаем с агрегаторами "Яндекс.Путешествия", Pegas, "Островок". Но в разгар сезона я закрываю доступность через менеджеров каналов, чтобы не платить высокие комиссии».

Бывают неожиданные каналы: один раз бронирование пришло с туристического портала Китая. Тем, кто бронирует напрямую через сайт, дают скидку 5−10%.

От горнолыжников до пенсионеров

Диана Кумыкова, директор семейного отеля «Пик Европы» в Кабардино-Балкарии, говорит, что их концепция — это гибкость и индивидуальный подход для гостей с разными запросами.

«Наш отель работает с "Островком", "Яндекс.Путешествиями", Bronevic, 101Hotels. Высокие комиссии агрегаторов влияют на итоговую цену для гостя — отели вынуждены закладывать их в стоимость, и разница между прямым бронированием и через агрегатор может достигать от 5 до 15%».

Если раньше в КБР приезжали в основном горнолыжники, то теперь все чаще — любители летних пеших маршрутов, джип-туров, минеральных источников. Много семей с детьми и туристов 55+. Сезонность постепенно сглаживается, хотя зимний пик пока остается главным. География гостей широкая, но топ-3 — Москва, Краснодар и Невинномысск.