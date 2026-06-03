Туристов в Анапе попросили не посещать часть пляжей

Власти Анапы обратились к жителям и отдыхающим с просьбой не посещать пляжи, где сейчас ведутся работы по отсыпке и выравниванию песка. Об этом сообщили в администрации курорта.

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Ограничения связаны с мерами безопасности и необходимостью обеспечить беспрепятственную работу строительной техники. В настоящее время работы проходят на участке побережья от пляжа в районе «Нефтяника Кубани» до Джеметинского проезда.

В мэрии отметили, что на территории задействованы грузовые автомобили и другая спецтехника, поэтому присутствие отдыхающих может создавать дополнительные риски и мешать проведению работ.

При этом часть пляжей остается доступной для туристов. Открыты около 3,5 км песчаного побережья от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», а также примерно 1 км пляжей в Витязево. Кроме того, ограничений нет на галечных пляжах курорта.

Купальный сезон в Анапе официально стартовал 1 июня и продлится до 30 сентября. Ранее глава города Светлана Маслова сообщала, что для отдыхающих в этом году доступно около 4,5 км песчаных пляжей.