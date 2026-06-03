Стали известны подробности нового тура по Дальнему Востоку

До конца 2026 года на Дальнем Востоке запустят круглогодичный туристический поезд «Восточное ожерелье России». Четырех-пятидневный маршрут свяжет Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и ЕАО.

В правительстве Хабаровского края сообщили, что Хабаровск станет одной из ключевых остановок путешествия. Уже готов маршрут для туристов.

Гостей краевой столицы ждет обзорная экскурсия по историческому центру, прогулка по парковой зоне, Амурскому утесу и набережной реки Амур, а также посещение Хабаровского краеведческого музея им. Гродекова и музея Амурского моста. Завершит программу дегустация блюд дальневосточной кухни.

Маршрут рассчитан на четыре-пять дней и будет работать круглогодично – то есть охватит как летний туристический сезон, так и зимние путешествия. Ключевые точки остановок по всем четырем регионам участники проекта уже определили. Запуск запланирован на конец текущего года.