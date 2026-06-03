ОАК: в новых российских самолетах будет опция Wi-Fi на борту

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Конструкция новых российских самолетов предусматривает возможность доступа к интернету на отечественном оборудовании и установки систем развлечений, сообщил в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 глава входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

"Наши самолеты должны обладать самыми современными возможностями. Возможность доступа к интернету предусмотрена и реализуется на отечественном оборудовании", - сказал он.

По словам главы ОАК, также есть опция установки экранов и других средств комфорта. "Но именно авиакомпании будут определять комплектацию салона - экраны, Wi-Fi, размер кресел. Будем делать все, чтобы самолеты были комфортными для пассажиров", - отметил Бадеха.