Дайвинг у сахалинского острова будут развивать через круизные туры

Погружения у острова Монерон будут популяризировать в том числе через круизные туры. Об этом ТАСС сообщил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Монерон находится в Татарском проливе в 43 км от юго-западного побережья Сахалина. Остров вулканического происхождения, подводный ландшафт включает каньоны, разломы, скальные уступы. Вода прозрачная, видимость достигает 40 м. Морская экосистема отличается большим разнообразием - моллюск галиотис, крупная хищная многолучевая звезда плазастер бореалис, встречающиеся в России только на Монероне, медузы, осьминоги, морские ежи. При погружении можно увидеть несколько десятков нерп и сивучей одновременно. Монерон - единственный в России морской природный парк.

"Дайвинг на Монероне уже можно считать одним из лучших в мире. Можно сказать, что это место - настоящая находка для дайв гурманов. Сама природа создала эту локацию как одну из лучших в мире, поэтому дайвинг на Монероне пользуется высоким спросом. Круизные туры станут одной из дополнительных опций для развития и популяризации дайвинга на острове", - сказал Лазарев.

1 июля стартовала круизная программа на Монерон на теплоходе "Игорь Фархутдинов". Теплоход используется на регулярных маршрутах к Курильским островам и впервые будет задействован на туристическом направлении. Экскурсионная составляющая будет очень насыщенной, рассказал министр, начнется в Южно-Сахалинске. Группу, которая отправится на остров, будет сопровождать профессиональный экскурсовод.

"Отличие круизной программы от обычной поездки до локации в том, что все морское путешествие становится ярким мероприятием. Круизных туристов ждут комфортные каюты разной категории (от этого зависит стоимость), бар, ресторан, библиотека, кинозал, интересная культурная программа с живой музыкой - туристов будут сопровождать островные коллективы", - сказал Лазарев.

Ключевой точкой маршрута станет остров Монерон. Приобретая путевку, туристы сами выберут активность. Это может быть пешая экскурсия по острову, водное путешествие в бухту Кологерас с лежбищами сивучей, снорклинг, каякинг, сапбординг. По запросу можно будет остаться на острове для дайвинга с самостоятельным возвращением. На обратном пути судно сделает остановку в районе мыса Крильон - туристы смогут полюбоваться видами и сделать красивые фото. Стоимость путевки формируется исходя из уровня каюты и активностей, которые приобретает турист. Цена стартует от 17 500 рублей.

До 500 человек

Всего в этом сезоне запланировано пять выходов судна "Игорь Фархутдинов" на круизный маршрут. Остров смогут посетить до 500 человек, рассказал Лазарев. Благодаря грамотному распределению активностей рекреационная нагрузка останется в допустимых пределах, подчеркнул он. Само судно - усиленного ледового класса. Это позволит не только с комфортом и безопасно отправиться в путешествие, но и подойти к острову даже в сложных погодных условиях: при большой волне или тумане.

"Главный вывод, который был сделан при формировании этого туристического продукта, - интерес к морскому туризму есть не только у гостей региона, но и у местных жителей. Планируем уделять внимание этому виду туризма. Речь идет не только о классическом круизном формате, но и об экспедиционных круизах по Курильским островам, популярность которых растет", - сказал Лазарев.

Недавно туроператоры региона внедрили новый формат туристического продукта, соединив в одной логистике самые популярные острова Курильской гряды - Итуруп и Кунашир. В области развивается и яхтенный туризм - от создания яхт марин до формирования туристического продукта.