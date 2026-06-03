Железнодорожный тур «Восточное ожерелье России» разрабатывают во Владивостоке

Из Владивостока откроют новый железнодорожный маршрут по регионам Дальнего Востока. Он будет называться «Восточное ожерелье России» и свяжет четыре субъекта ДФО: Приморье, Хабаровский край, Амурскую область и Еврейскую автономную область.

Отправной или завершающей точкой путешествия для российских и зарубежных гостей станут Владивосток и Благовещенск. Продолжительность маршрута составит от 4 до 5 дней. Об этом сообщили в правительстве Приморского края.

Сейчас в Приморском крае совместно с соседними дальневосточными регионами идет работа над созданием железнодорожного тура. Так, обсуждение проекта прошло на площадке Национального центра «Россия» в Приморском крае. По итогам встречи участники договорились подготовить единую презентацию нового маршрута и сформировать комплексное туристическое предложение для будущих путешественников.

В настоящее время, в частности, решается вопрос сезонной организации туров и их синхронизации с расписанием авиарейсов во Владивостоке и Благовещенске.

Организаторы проекта отметили, что создание нового межрегионального туристического продукта позволит привлечь больше путешественников и познакомить их с уникальными природными, культурными и историческими особенностями сразу нескольких территорий Дальнего Востока в рамках одной поездки.

Каждый из регионов подготовит собственный блок мероприятий для гостей. В программу войдут экскурсионные маршруты, знакомство с местной кухней, посещение культурных площадок и исторических достопримечательностей. Для Владивостока разработаны три варианта путешествия — эконом, комфорт и VIP. Туристам могут предложить морские экскурсии, вертолетные прогулки, посещение музеев и концертных площадок, а также знакомство с местными брендами и представителями индустрии дизайна.