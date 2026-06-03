Освободят ли многодетные семьи от туристического налога

В Общественной палате РФ предложили отменить туристический налог для многодетных семьей. Возможно ли это и какие еще льготы есть для этой категории граждан в путешествиях, разбиралась Москва 24.

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Курортная льгота

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил освободить многодетные семьи от уплаты туристического налога.

В беседе с ТАСС он отметил, что такая мера подчеркнула бы государственную поддержку семейного отдыха и одновременно поспособствовала развитию внутреннего туризма. Несмотря на то что сам по себе "курортный сбор" не является обременительным, его отмена для многодетных имела бы важное символическое значение, подчеркнул эксперт.

«Если это решение будет принято уже в этом году, то это позволит многим семьям воспользоваться ситуацией и, пусть даже немного, но сэкономить на летнем отдыхе. Это важно, поскольку большое количество детей, конечно, увеличивает стоимость путевки, а также размер туристического налога».

Ранее заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб выступил с инициативой ввести для многодетных семей бесплатный проезд по платным автодорогам. В разговоре с РИА Новости он пояснил, что действующие тарифы на платных трассах становятся заметной нагрузкой для таких семей, особенно при поездках на дальние расстояния. Поэтому мера была бы особенно востребована на направлениях с большим туристическим потоком – в частности, на магистралях Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань и на южных направлениях.

Также стало известно, что с 1 июня семьи с двумя и более детьми могут подать заявление на новую ежегодную выплату от Социального фонда России. Известно, что к середине дня 2-го числа одобрена выплата на 31 тысячу детей. Сами средства перечисляются в течение недели, а заявка может рассматриваться до 14 дней.

Меры недостаточны?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с Москвой 24 напомнил, что туристический налог взимается в размере не менее 100 рублей и не более 2% от стоимости проживания.

«Соответственно, надо понимать, что сумма, с одной стороны, незначительная, но с другой, путешествия с детьми для многодетных семей становятся обременительными за счет каждого действия, которое для обычной семьи не является столь затратным», – добавил он.

Поэтому, по мнению эксперта, в рамках поддержки эту льготу важно сделать, к тому же она легко администрируемая.

«У всех многодетных семей есть удостоверения, а объекты, взимающие туристический налог, – гостиницы – смогут легко убедиться в статусе и не брать его, тем самым зафиксировав факт освобождения».

Кроме того, многодетные семьи сейчас обладают льготами на покупку авиабилетов – у компаний есть детские тарифы. Также большая часть туристических локаций и объектов с инфраструктурой имеют либо бесплатный вход, либо льготный для таких граждан.

«Поэтому меры поддержки, безусловно, надо усиливать, но сказать, что их нет, тоже нельзя. Как правило, многодетные семьи уже не размещаются в одном номере, поэтому это дополнительные затраты», – уточнил Мурадян.

В свою очередь, стоимость перевозки и логистики зависит от транспорта: на машине – большой расход топлива, на самолете – оплата мест. Семье с двумя детьми нужно 4 билета, многодетной – минимум 5, а чаще и больше, подчеркнул эксперт.

«Поэтому отдых для многодетных семей сопряжен со сложностями: приходится бронировать несколько номеров, расходы на питание существенно выше. Но оценить в процентном соотношении влияние именно туристического налога невозможно, это зависит от конкретного объекта размещения», – резюмировал он.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 отметила, что решение об освобождении от уплаты туристического налога принимает непосредственно субъект Российской Федерации, в котором осуществляется отдых.

«Как правило, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сами инвалиды, а также жители региона – участники специальной военной операции – входят в перечень льготных категорий граждан, которые часто освобождены от уплаты туристического налога», – сказала она.

По мнению депутата, каждый регион вправе решать этот момент самостоятельно, но многие уже и так определились. Например, Краснодарский край в этом году в отношении санаторно-курортных организаций и детских здравниц вообще снял туристический налог.

«Мы не можем ввести эту норму на федеральном уровне, потому что это вопрос конкретного субъекта Российской Федерации».

Бессараб напомнила, что в вопросах путешествий компании с государственным участием, например РЖД, сохраняют льготы по перевозке несовершеннолетних. Кроме того, есть указ президента "О мерах социальной поддержки многодетных семей", который вступил в силу в январе 2024 года, и с тех пор многие субъекты уже привели свои законодательные акты в соответствие с ним.

Что касается расширения льгот именно в сфере туризма и отдыха, этот вопрос находится в совместном ведении субъекта и федерации. Если принять такое решение на федеральном уровне, нужно вкладывать соответствующие средства на компенсацию региону, добавила депутат.