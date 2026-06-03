Российская актриса сравнила жизнь в Москве и Петербурге

Звезда сериалов «Восьмидесятые», «Эпидемия» и «Инспектор Гаврилов» Наталья Земцова сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге в интервью журналу WomanHit.

По словам актрисы, жить в Петербурге, где она провела студенческие годы, ей было тяжеловато.

«Действительно, на тебя давит весь город, и вайб, и люди с таким настроением... Это правда», — отметила она.

Что касается столицы, Земцова уверена: хандрить там некогда.

«Ты все время куда-то бежишь! Вот как сегодня — быстрее, сто дел!», — добавила артистка.

Ранее актриса Диана Милютина заявила, что Москва отличается более быстрым темпом, что дополнительно мотивирует ее больше работать.