Под Туапсе созрел опаснейший гриб из Красной книги России
Сейчас началась грибная пора, и в лесах Туапсинского округа созрел особо редкий вид - решеточник красный, который нельзя даже трогать.
Это единственный представитель грибов-решеточников на территории нашей страны.
Он занесен в Красную книгу России, и за уничтожение таких грибов предусмотрена уголовная ответственность.
К тому же решеточник красный ядовит. Токсины содержит каждая его часть. Чтобы получить серьезное отравление, его достаточно просто коснуться.
"И употреблять этот вид в пищу категорически запрещено", - рассказал в соцсетях глава Туапсинского округа Сергей Бойко.
Он пожелал любителям грибов удачной тихой охоты, но призвал брать только знакомые экземпляры и не трогать краснокнижные.