Под Туапсе созрел опаснейший гриб из Красной книги России

Сейчас началась грибная пора, и в лесах Туапсинского округа созрел особо редкий вид - решеточник красный, который нельзя даже трогать.

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Это единственный представитель грибов-решеточников на территории нашей страны.

Он занесен в Красную книгу России, и за уничтожение таких грибов предусмотрена уголовная ответственность.

К тому же решеточник красный ядовит. Токсины содержит каждая его часть. Чтобы получить серьезное отравление, его достаточно просто коснуться.

"И употреблять этот вид в пищу категорически запрещено", - рассказал в соцсетях глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Он пожелал любителям грибов удачной тихой охоты, но призвал брать только знакомые экземпляры и не трогать краснокнижные.