Почему купание в Сочи и Сириусе безопасно, несмотря на дожди

Туристы, планирующие летний отдых на черноморском побережье Кавказа, могут не беспокоиться о чистоте пляжей. Руководитель кластерного маркетинга группы Mantera Татьяна Батракова сообщила, что экологическая обстановка в Сочи и на федеральной территории Сириус признана безопасной.

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«Мы с уверенностью отвечаем, что безопасно», — подчеркнула она, отметив, что экспертные оценки подтверждают хорошее состояние воды и береговой полосы.

По словам Батраковой, опасения гостей курортов понятны, но они напрасны. Гидродинамика Черного моря такова, что любые возможные загрязнения быстро рассеиваются и не задерживаются у берега. Естественное помутнение воды после сильных дождей — обычное явление, связанное с выносом взвеси; оно не опасно, и море довольно быстро восстанавливает привычную чистоту.

Она также напомнила о природных преимуществах региона. С одной стороны, побережье защищено Кавказским хребтом от холодных северных ветров, а с другой — здесь с мая по июнь дует постоянный морской бриз, насыщающий воздух свежестью, солями и йодом. Регулярные осадки, характерные для субтропиков, выполняют роль естественного очистителя атмосферы. Немаловажную роль в поддержании экологического баланса играют лесные массивы Сочинского национального парка и Кавказского государственного заповедника. Таким образом, весь комплекс природных факторов делает отдых на этом побережье не только безопасным, но и полезным для здоровья.