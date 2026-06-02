На курорте Эльбрус внедряют программу лояльности для туристов

На курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии впервые запущена программа лояльности для гостей: с каждой покупки ски-пассов и прогулочных билетов на сайте или в мобильном приложении теперь начисляются баллы.

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Как сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ, начисленные баллы можно потратить на оплату следующих покупок. Количество баллов зависит от общей суммы трат с момента регистрации в программе. Использовать их можно для оплаты полной стоимости следующей покупки.

«По итогам исследования туристического опыта, которое мы проводили в прошлом сезоне, более 10% гостей отмечали систему скидок или программу лояльности как одно из изменений, которое им хотелось бы видеть на курорте» — прокомментировал заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.

В институте развития пояснили, что сейчас программа лояльности действует при онлайн-покупке ски-пассов и прогулочных билетов. В планах — подключить начисление баллов на услуги резидентов особой экономической зоны (инструкторских служб, прокатов, кафе и отелей), а также расширить программу на другие курорты под управлением Кавказ.РФ.

В пресс-службе напомнили, что 1 декабря 2025 года Эльбрус первым из горнолыжных курортов Северного Кавказа внедрил кешбэк при оплате через систему быстрых платежей: при покупке ски-пасса на официальном сайте курорта на карту возвращалось 10% от стоимости покупки.

Кавказ.РФ — объединенный институт развития Северного Кавказа, созданный под руководством Минэкономразвития РФ. Под управлением Кавказ.РФ находятся курорты Мамисон в Северной Осетии, Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Ведучи в Чечне и Каспийский прибрежный кластер в Дагестане.