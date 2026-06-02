Плата за впечатления: как формируется цена на экскурсии в России

Внутренний экскурсионный туризм в России переживает подъем, и всё больше граждан предпочитают короткие познавательные поездки на выходные. Операционный директор сервиса «Спутник8» Полина Ронжина поделилась актуальными тенденциями рынка.

© runews24.ru

Лидерами по популярности остаются Москва и Санкт-Петербург. При этом стоимость экскурсий в столице в среднем в два раза ниже, чем в Северной столице (около 750 рублей против общероссийского среднего показателя в 1,5 тысячи рублей), что обусловлено преобладанием доступных групповых форматов.

Рынок демонстрирует стабильное развитие: несмотря на инфляцию, организаторы стараются удерживать цены. Набирают обороты семейные программы и необычные форматы, такие как авторские и иммерсивные туры, спрос на которые вырос на 17%. Эксперты отмечают переход отрасли от бурного роста к насыщению, при этом интерес к путешествиям по стране остаётся стабильно высоким.

Ключевым трендом последних трёх лет стал рост «выходного туризма». Если в 2024 году на субботу и воскресенье приходилось 47% бронирований, то сейчас этот показатель достиг 57%. Популярностью пользуются не только крупные города, но и регионы: Ленинградская область, Мурманск и Карелия.

Что касается зарубежных поездок, то в топе направлений остаются Турция, Египет и Белоруссия. В 2026 году также наблюдается всплеск интереса к Китаю (благодаря смягчению визового режима) и Стамбулу, передает 360.ru.