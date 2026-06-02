В регионах России станет меньше гостиниц

Опережающий рост туристического потока может привести к снижению обеспеченности гостиничным фондом в ряде российских регионов уже к 2030 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы исследования Kept (ранее российское подразделение KPMG).

Согласно прогнозу, сильнее всего дефицит гостиничных мест ударит по Приморью, где коэффициент насыщенности (число номеров на тысячу гостей) упадет на 65% — с 20 до 7 пунктов. В Тульской области показатель снизится на 62,6% (с 11,5 до 4,3), в Иркутской — на 47,7% (с 13 до 6,8), в Бурятии — на 46,3% (с 14,7 до 7,9). Среднее значение по России сейчас составляет 12,9. Динамику этого показателя на 2030 год аналитики не привели.

По оценкам аналитиков Kept, к 2030 году дефицит гостиничного предложения может возникнуть также в Дагестане, Калининградской и Ярославской областях. При этом в Адыгее и Сахалине обеспеченность номерами, напротив, вырастет. Как отметила замдиректора практики Kept Дарья Попова, ключевым фактором доходности гостиниц остается возможность получения государственной поддержки.

2 июня а АТОР сообщили, что отели Сочи вынуждены снижать цены для привлечения туристов на курорт летом. Так, стоимость размещения в Сочи в мае упала на 15% при том, что на лето были проданы лишь 25-30% номеров.