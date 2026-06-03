Что происходит с бронированиями в Крыму

Ограничения на продажу бензина и очереди на крымских АЗС вызвали беспокойство туристов, многие из которых приезжают на полуостров на собственных автомобилях. Однако представители туриндустрии пока не видят серьезного влияния ситуации на спрос. По словам участников рынка, количество отмен остается в пределах обычной статистики, а продажи Крыма по-прежнему опережают показатели прошлого года.

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Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова рассказала TourDom.ru, что ситуация с бронированиями сейчас примерно соответствует прошлогодней. Основной спрос традиционно приходится на июль и август, поэтому делать далеко идущие выводы пока рано.

«Спрашивают об обстановке, конечно, много – интересуются, какова ситуация с бензином. Потому что многие едут в Крым на автомобилях», – отмечает она.

По словам Наталии Стамбульниковой, отмены есть, но они единичны и не выходят за рамки обычной статистики.

Похожую оценку дает и генеральный директор управляющей компании VIZANT Нелли Шатова.

«Отмены есть, их пока не так много, ситуация под контролем. Мы идем навстречу гостям, переносим заявки на более поздние сроки по желанию, предлагаем альтернативы», – говорит она.

В ялтинской вилле «Багратион» корреспонденту TourDom.ru сообщили, что номера на высокий сезон фактически распроданы и отмен не наблюдается. Аналогичная ситуация и в гостинице «Таврида», где говорят, что основной туристический поток ожидается после завершения школьных экзаменов, и пока туристы брони не аннулируют.

Позитивные оценки дают и туроператоры. Руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что Крым продается с начала года лучше, чем в прошлом сезоне.

«Прирост сейчас составляет порядка 10–15%. На "отработку" подобных новостей обычно уходит несколько недель. И пока темпы продаж сохраняются», – говорит эксперт.

По мнению участников рынка, главный риск сегодня связан не столько с реальным дефицитом топлива, сколько с информационным эффектом. Если сообщения об очередях и ограничениях продолжат активно распространяться в соцсетях, часть туристов может отложить поездку или выбрать другие направления.

Однако пока статистика бронирований таких опасений не подтверждает. Более того, по словам собеседника редакции, количество автомобилей на дорогах полуострова остается высоким.

«Симферополь стоит в пробках, Ялта стоит в пробках. Такого, чтобы все поставили машины на прикол, нет. Туристов много», – рассказал источник TourDom.ru.

Ранее мы писали, что гостиницы Крыма не оставили гостей без поддержки. Некоторые объекты размещения предоставляют туристам топливные карты или помогают организовать заправку перед выездом с полуострова.