Пешком по Краснодарскому краю: от «Таманской Швейцарии» до Орлиной полки

Краснодарский край известен своими живописными тропами - от Горячего Ключа до предгорий Кавказа. Маршруты подходят как для семейных прогулок, так и для любителей острых ощущений. О самых интересных и популярных маршрутах рассказало издание aif.ru.

© Российская Газета

Скала Зеркало (Горячий Ключ)

Тропа начинается на улице Щорса, проходит через дубово-грабовые леса. Первая остановка - Железистый родник с охристыми камнями и прозрачной водой. Финиш - скала Зеркало: 30-метровый отвесный утес из песчаника, гладкая поверхность которого оправдывает название. В породе видны окаменевшие отпечатки древних моллюсков. Обратный путь - по старой горной тропе серпантинами. Маршрут подходит для прогулок с детьми.

"Таманская Швейцария" (Темрюкский район)

Название получила за холмы, напоминающие швейцарские пейзажи. Путь начинается у Храма Святой Живоначальной Троицы. Далее - грунтовая дорога к смотровой площадке с видом на холмистую долину, затем тропа ведет к Радоновому озеру. По пути можно встретить зайцев, лисиц и фазанов. При желании можно свернуть к песчано-ракушечному пляжу на берегу моря.

Абрау-Дюрсо

Один из самых живописных маршрутов ведет к Домику виноградаря с видами на озеро и Южную Озереевку. Далее - подъем к обзорной площадке на другой стороне озера, затем путь вдоль озера к морю с видами на Малый Лиман и Черное море. При наличии сил можно заглянуть в Домик йога на высоте с беседкой. Розовые метки ведут к возвращению, фиолетовый маршрут проходит через красивый лес - место для пикника.

Цветущая поляна (близ Лабинска)

Главная локация - поляна, где весной и в начале лета цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари, анемоны, лаванда. От поляны в гору ведет тропа с панорамным видом на долину реки Лаба. Маршрут короткий, очень фотогеничный, подходит для медитативной прогулки.

Панорамный маршрут "Перевертайка" (Отрадненский район)

Состоит из двух частей: автомобильной (через Ильичевское городище и границу с Карачаево-Черкесией) и пешей. Климат предгорий мягкий, но погода переменчива - нужны теплые вещи и дождевик. В районе около 288 солнечных дней в году. Маршрут позволяет за один день увидеть мощь кубанской природы.

Орлиная полка (окрестности Мезмая, Апшеронский район)

Узкий скальный карниз, нависающий над долиной реки Курджипс. Название поселка переводится с адыгского как "лес диких яблок". Тропа начинается в нескольких километрах от поселка, ведет через лес с набором высоты. С высоты открываются виды на Мезмай, извилистую реку и горные хребты. Название связано с белоголовыми сипами, которые раньше гнездились здесь, но из-за потока туристов покинули гнезда. Место дает ощущение края мира.

"Чаша Любви" и водопад "Сердце" (Туапсинский район)

Путешествие начинается в селе Индюк. После моста через реку Туапсе тропа уходит в лес мимо фермерского хозяйства, открывается вид на гору Индюшка. У развилки основной маркированный путь идет направо, через мост в ущелье Таштай. В начале каньона - природный бассейн "Чаша Любви" с кристально чистой водой. Далее тропа по руслу реки ведет к трехметровому водопаду "Сердце", брызги которого переливаются на солнце.

Белореченские водопады

Маршрут легкий, доступный туристам любого возраста. Начинается в Белореченске, по Тополиной улице - спуск к реке. Тропа через смешанный лес выводит на поляну с оборудованным местом для отдыха. Далее по грунтовой дороге - спуск к водопаду, где река резко сужается и образует каскад. Особенно живописен весной, во время таяния снегов.

Краснодарский край предлагает маршруты на любой вкус - от легких семейных прогулок до экстремальных походов. Несмотря на рекордный турпоток, этих троп хватает на всех, кто ищет не просто отдых, а настоящее приключение.