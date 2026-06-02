Россиянам назвали срок массового внедрения биометрии в аэропортах

Российские аэропорты и авиакомпании смогут подключиться к испытаниям технологии биометрической посадки на рейсы по мере готовности необходимой инфраструктуры. Массовое распространение сервиса в гражданской авиации ожидается в течение 2026–2027 годов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Глава ведомства напомнил, что с 1 июня пилотный проект уже начал работать в аэропортах Шереметьево и Пулково. В рамках эксперимента пассажиры рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом, имеющие подтвержденную биометрию, могут пройти все основные этапы обслуживания, от регистрации багажа до выхода на посадку, без предъявления паспорта, используя только систему распознавания лица.

По словам Никитина Андрея, внедрение биометрических решений позволяет сделать обслуживание пассажиров более быстрым и удобным, одновременно повышая уровень транспортной безопасности. Он отметил, что после завершения первых этапов тестирования к Москве и Санкт-Петербурге проекту смогут присоединиться и другие города.

«Такая технология обеспечивает бесшовное прохождение всех процедур в аэропорту, что существенно сокращает время обслуживания пассажиров. При наличии технической готовности инфраструктуры эксперимент будет расширяться. Более активное внедрение решения в гражданской авиации мы ожидаем уже в этом и следующем году», - пояснил министр.

Кроме того, Минтранс рассматривает возможность интеграции биометрических сервисов с национальной цифровой платформой MAX. В перспективе пассажиры смогут использовать дополнительные инструменты идентификации, включая QR-коды.