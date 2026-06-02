АТОР: отели Сочи снижают цены при загрузке на уровне 25-30%

Отели города-курорта Сочи в мае для привлечения туристов снизили цены на 15%, при этом пока продано 25-30% номеров на лето. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Сочи входит в летний сезон с необычной для последних лет ситуацией <…>. Стоимость размещения в Сочи в мае упала на 15%, а отельеры говорят лишь о 25-30% проданных номеров на лето. Главные причины - транспортная неопределенность, прохладная погода в начале лета, тревожность туристов и рост конкуренции внутри Краснодарского края", - говорится в сообщении.

По данным Hotel Advisors, средняя стоимость номера на побережье Сочи снижается уже несколько месяцев подряд. В марте падение составило 6,8% год к году, в апреле - 12,9%, в мае - уже 15,4%. Сильнее всего в первом полугодии 2026 года подешевели отели высокой категории: гостиницы 5 звезд - почти на 20%, отели 3 звезд - на 11,3%, отели 4 звезды - на 5,9%.

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, снижение цен пока не дает ожидаемого эффекта.

"Сочи потихоньку снижает цены, и сейчас он выходит примерно на уровень прошлого года, но пока это не помогает. Либо требуется большее снижение, либо время, пока настроение туристов изменится", - приводятся в сообщении слова Ромашкина.

Одна из причин, считает эксперт, это погода: май и начало июня в Сочи оказались прохладными и дождливыми. Пока в центральной России температура поднималась до 30 градусов тепла, на курорте воздух едва прогревался до 20 градусов и море оставалось холодным. Однако главный фактор этого сезона - транспортная неопределенность. Авиабилеты в Сочи стали дешевле примерно на 20% год к году, но даже это не стимулирует спрос в полной мере.

Нестабильная работа аэропорта тоже стала проблемой для туристов, особенно для тех, кто приезжает на выходные, отметил Ромашкин, добавив, что Сочи традиционно сильно зависит от авиаперевозки, и в этом сезоне эта зависимость стала для курорта серьезным риском. Аналитики ожидают, что по итогам 2026 года средние цены в гостиницах Сочи снизятся примерно на 5,2%. При этом, несмотря на сложный старт сезона, рынок пока не теряет осторожного оптимизма.

О Сочи

Сочи - популярный российский курорт, в 2025 году его посетили 8 млн туристов. Прогнозируется, что к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек. Летом гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. Зимой наиболее популярны сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.