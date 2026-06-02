В Забайкалье в сферу туризма идут люди из самых разных профессий

В Чите прошла аттестацию очередная группа гидов и экскурсоводов, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

В правительстве региона заметили интересную тенденцию: в сферу туризма идут люди из весьма далеких от этого направления профессий. Министр экономики Забайкальского края Жагарма Бадмажалова отметила, что быть экскурсоводом стало настоящим трендом. Аттестацию на гидов прошли бизнес-леди, преподаватель и экономист.

Одним из самых запоминающихся для комиссии стал туристический проект Агинского дацана, который представила студентка Забайкальского государственного университета Мария Потехина.

Об уникальной деревне забайкальских староверов Кайдалово сделала свой туристический проект предприниматель Татьяна Любицкая. Она назвала его "Кайдаловские избы". Татьяна много времени провела в архивах, где по крупицам собирала сведения о жизни и быте Кайдалово со времен ее образования - 18 века.

Всего с начала этого года в Забайкалье аттестовано 20 гидов и экскурсоводов.

Справка "РГ"

В Забайкальском крае есть уникальные города и села, которые представляют большой интерес для туристов.

Город Нерчинск - столица "Нерчинского договора", именно здесь был подписан мирный договор, определивший границы Российской империи и Китая. Нерчинск - музей под открытым небом, здесь сохранились уникальные храмы, дома и дворцы постройки 18 и 19 веков.

Сретенск основан в 1689 году, он был столицей добычи серебра в Российской империи, за что Екатерина II специальным указом удостоила его именным гербом. Город описал Антон Павлович Чехов, он бывал тут, когда ехал в свое знаменитое путешествие на Сахалин.

Забайкалье - место ссылки декабристов, здесь сохранилось множество мест, связанных с их жизнью и бытом.