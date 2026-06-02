Как Крым подготовился к купальному сезону

Пляжи Республики Крым с понедельника официально открылись для отдыхающих. Вода в море еще бодрит, но инфраструктура уже готова к приему туристов. Что подготовили на курортах к купальному сезону и как безопаснее всего приехать на полуостров?

По данным гидрометцентра Крыма, у берегов Ялты вода сейчас 12 градусов, Алушты - 13, Евпатории и Севастополя - 14. Море еще не успело прогреться, сказывается холодная и дождливая весна. Поэтому и отдыхающих на пляжах еще мало. В основном к морю приходят крымчане - прогуляться и посидеть у воды. В солнечные дни уже можно загорать. Отдельные смельчаки решаются на заплыв.

- Водичка омолаживает! Купался первый раз на прошлой неделе, вода была уже теплая, а сегодня градусов 15. Но все равно чувствуется лето: ветер теплый, песок нагрелся, - говорит ростовчанин Максим.

Он приехал в Крыму по работе и решил окунуться в море на севастопольском пляже "Омега".

При благоприятном прогнозе морская вода у побережья Крыма станет комфортной для купания к середине июня. Но к приему туристов полуостров готов уже сейчас. Всю пляжную инфраструктуру привели в порядок, обновили теневые навесы и беседки. Работают спасательные вышки, душевые, туалеты, медпункты. Постепенно открываются летние кафе и точки проката лежаков, начинаются морские прогулки.

В республике этим летом будут работать 360 пляжей и более 2500 средств размещения, сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. Среди них - 98 санаториев, более 1100 гостиниц, пансионатов и баз отдыха, а также свыше 1400 гостевых домов - они участвуют в эксперименте по легализации и уже внесены в единый реестр. В Ялте к сезону подготовили 70 пляжей. Среди них "Дельфин" в Ливадии, который откроется после реконструкции. Стоит посетить обновленные меньше года назад пляжи Алупки: "Воронцовские купальни", "Детский" и "Порт Жорж", а также пляж "Изумрудный" в Отрадном. Впервые за несколько лет открыт доступ к заповедной Бакальской косе на северо-западе полуострова.

В Севастополе старт купаний запланировали на 15 июня. В городе будут работать 24 пляжа. Водолазы уже обследовали дно, операторы сдали пробы воды и грунта в Роспотребнадзор, подали декларации в МЧС. Многих беспокоит вопрос мазута на пляжах. Во время майских праздников здесь произошли точеные выбросы нефтепродуктов, с побережья вывезли 31 мешок с галькой и песком, испачканными в мазуте. Сейчас отдыхающим уже ничего не угрожает. Береговую линию проверили специалисты спасательной службы города и Севприроднадзора, а операторы пляжей осмотрели свою территорию. Выбросы не носили массовый характер и не повторялись.

Основной путь на полуостров - Крымский мост. По нему пропускают автобусы и легковые автомобили, за исключением электрокаров и гибридов. В этом году немного изменилась схема подъезда к пунктам досмотра со стороны Тамани. Там развели потоки машин, которые направляются на ручную проверку и на сканер.

Надежным и удобным способом попасть в Крым остаются поезда. Запущен второй двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь. Добавлены сезонные маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию. Начал курсировать состав Таганрог - Ростов-на-Дону - Симферополь. Всего летом до Крыма будут ходить 20 поездов "Таврия": 11 круглогодичных, девять сезонных и пять беспересадочных групп вагонов.

Паромная переправа между Крымом и Таманью пока работает только для грузового транспорта. Но скоро могут произойти изменения. Правительство РФ выделило пять миллиардов рублей на поддержку работы переправы. В пик сезона будут работать не менее четырех паромов, которые помимо автомобилей смогут перевозить и пассажиров.

- Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов, - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

МЧС

В этом году к началу купального сезона в России задекларированы 2,3 тысячи пляжей. Это более чем на 1000 пляжей меньше, нежели в предыдущие пару лет.

Но работа не окончена, и в категорию пляжей могут вскоре перейти так называемые зоны отдыха у воды.

Разница простая: если место для купания оборудовано, это пляж, нет - зона отдыха у воды. Для того чтобы зона стала пляжем, дно акватории обследуют и очищают водолазы на глубине до двух метров. Его рельеф должен быть без резких перепадов. Место заплыва обозначается буйками.

Отдельно на мелководье выделяется зона для купания детей - там глубина не должна превышать 1,2 метра. Границы зоны купания обозначаются знаками безопасности на береговой полосе.

В зонах отдыха у воды купаться не рекомендуется, но отдых на берегу в таких местах, как и на пляжах, безопасен: грунт соответствует нормам СанПиНа, дежурят спасатели и медики.

В течение всего купального сезона инспекторы Госинспекции по маломерным судам МЧС России будут патрулировать водоемы, проводить разъяснительные беседы с отдыхающими. В Алтайском крае, например, проводят совместные профилактические мероприятия. Перед летними каникулами специалисты напоминают родителям о важности бесед с детьми о безопасном поведении у воды.

В Орловской области усилен контроль за безопасностью на водных объектах региона. В Тульской области водолазы обследовали 70 водоемов. По результатам работы выданы акты о пригодности водоема для купания. В Курске спасатели провели профилактический рейд по пляжу "Здоровье". По региональному закону родители могут быть оштрафованы на тысячу рублей за оставление детей у воды без присмотра. На территории Курска будут работать 9 пляжей, в целом в регионе - более 30.