Куда россияне планируют уехать на июньские праздники

В этом году объем бронирований на июньские праздники не изменился по сравнению с предыдущим периодом. По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось у RT, самым популярным направлением остается Санкт-Петербург.

Северную столицу выберут для отдыха 16,9 процента отечественных путешественников в праздничные дни. Следом за ним идет Москва - ее планируют посетить 10,7 процента отдыхающих. В числе популярных локаций также оказались Нижний Новгород с долей в 6,4 процента и Казань, которая привлекла 6,3 процента туристов.

Особый интерес в этом сезоне вызвал Эстосадок (курорт Красная Поляна): место вошло в топ направлений и стало настоящим хитом июньских праздников. Там собираются провести выходные четыре процента россиян.

Наиболее заметный рост спроса в сравнении с прошлым годом зафиксирован в отношении Иваново, Новосибирска, Серпухова, Эстосадка и Коломны.

В то же время ряд городов столкнулся со снижением туристического интереса. Среди них - Выборг, Сергиев Посад, Воронеж, Рязань, а также Саратов, Рыбинск, Кисловодск и Чебоксары.