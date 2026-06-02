Правила провоза детского питания в самолете изменятся в России

В России изменятся правила провоза детского питания в самолете. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

По словам министра, приказ, разрешающий перевозку емкостей объемом более 100 миллилитров, уже утвержден ведомством.

"Сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. До конца года мы этот документ примем", – рассказал Никитин.

О том, что будет введено общее правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, в министерстве рассказали еще в марте 2026 года.

Некоторые российские авиакомпании уже указали на своих сайтах, что их пассажирам можно провозить детское питание в емкостях больше 100 миллилитров. Однако в общем документе Минтранса регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не больше литра.

В этот пункте прописано детское питание, в частности, материнское молоко, но отмечается, что его можно брать "в количестве, необходимом для полета".

Ранее изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь устройства запрещено заряжать во время перелета, также нельзя провозить особенно мощные аккумуляторы. Кроме того, пауэрбанк во время полета должен находиться в доступном месте под контролем владельца.