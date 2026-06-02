Куда на июньские праздники поедут туристы в России

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования на длинные июньские выходные и выяснили, какие города России пользуются наибольшим спросом. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Общее количество отельных бронирований на июньские праздники осталось на уровне прошлого года, отметили аналитики.

По их словам, самым популярным направлением остаётся Санкт-Петербург: июньские выходные там проведут 16,9% российских туристов.

Согласно исследованию, на втором месте оказалась Москва, куда отправятся 10,7% отдыхающих.

Далее идут Нижний Новгород (6,4%) и Казань (6,3%).

Специалисты подчеркнули, что главным открытием сезона и хитом этих праздников стал Эстосадок (курорт Красная Поляна), где планируют отдохнуть 4,0% россиян.

«Анализ динамики год к году выявил направления, интерес к которым изменился наиболее заметно», — объяснили эксперты.

Так, лидерами по росту популярности стали Иваново, Новосибирск, Серпухов, Эстосадок и Коломна.

Города с наибольшим падением спроса — Выборг, Сергиев Посад, Воронеж, Рязань, а также Саратов, Рыбинск, Кисловодск и Чебоксары, заключили аналитики.

